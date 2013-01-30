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市场报道 | 2013年 1月 30日 星期三 16:16 BJT

《汇市简讯》 欧元/美元在1.3525障碍位附近有卖单

路透1月30日 -

* 在1.3525障碍位附近有卖单,接近1.3550水准有更多卖单

* 鉴于欧元/美元波动率曲线承压,预计在向上接近1.36时会有更多障碍位

* 1.3550为2011年12月2日高位

* 最近到期的期权行权价分别在1.3500、1.3525和1.3450,落在纽约时段.(完)

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