《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月30日

****人民币综述：离岸人民币债券何时能再重回视野--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透北京1月30日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:30时,1 港元=0.80172人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢价为-0.17%,高于 上交易日收盘的-0.62%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价格( H股价格( A/H股比 元) 港元) 价 工商银行 4.39 5.85 0.94 建设银行 4.90 6.68 0.91 中国银行 3.11 3.81 1.02 农业银行 3.01 4.20 0.89 招商银行 14.38 18.62 0.96 中信银行 5.04 5.41 1.16 交通银行 5.29 6.54 1.01 民生银行 10.36 11.30 1.14 中国人寿 20.38 26.05 0.98 中国平安 47.58 69.95 0.85 中国太保 21.52 31.05 0.86 中信证券 15.24 21.20 0.90 新华人寿 28.48 30.35 1.17 海通证券 11.84 13.52 1.09 华能国际 6.38 7.82 1.02 大唐发电 4.18 3.19 1.63 华电国际 3.82 3.15 1.51 中煤能源 8.01 8.75 1.14 中国神华 24.28 33.50 0.90 中国石油 9.35 11.14 1.05 兖州煤业 18.27 13.36 1.71 中国石化 7.11 9.42 0.94 上海石化 5.15 2.77 2.32 中海油服 17.52 17.50 1.25 仪征化纤 5.83 1.92 3.79 中国铝业 5.14 3.76 1.71 江西铜业 25.31 20.95 1.51 洛阳钼业 9.39 4.17 2.81 紫金矿业 3.81 2.99 1.59 马钢股份 2.17 2.61 1.04 鞍钢股份 4.08 6.04 0.84 重庆钢铁 3.46 1.45 2.98 海螺水泥 20.47 30.75 0.83 洛阳玻璃 5.33 1.69 3.93 北人股份 6.16 2.26 3.40 中联重科 9.17 10.42 1.10 金隅股份 8.10 7.20 1.40 中国国航 6.02 6.66 1.13 东方航空 3.65 3.54 1.29 南方航空 4.13 4.58 1.12 中国远洋 4.31 4.11 1.31 中海集运 2.68 2.47 1.35 中集集团 14.23 16.06 1.11 中海发展 4.77 4.45 1.34 宁沪高速 5.40 7.98 0.84 深高速 3.54 3.26 1.35 成渝高速 3.49 2.85 1.53 皖通高速 4.20 4.88 1.07 广深铁路 2.95 3.37 1.09 中国南车 4.89 6.45 0.95 中国交建 5.22 7.87 0.83 中国铁建 5.85 8.44 0.86 中国中铁 3.17 4.48 0.88 长城汽车 27.71 31.20 1.11 比亚迪 22.79 26.05 1.09 广汽集团 6.87 6.71 1.28 青岛啤酒 32.47 45.10 0.90 广州药业 24.78 17.76 1.74 新华制药 4.62 2.24 2.57 海信科龙 7.79 4.00 2.43 南京熊猫 5.90 2.24 3.29 晨鸣纸业 4.10 3.22 1.59 上海医药 11.89 15.28 0.97 中兴通讯 11.00 14.82 0.93 东方电气 14.14 14.98 1.18 潍柴动力 24.70 32.70 0.94 东北电气 2.59 1.12 2.88 广船国际 13.32 6.53 2.54 经纬纺机 11.05 5.60 2.46 昆明机床 5.68 2.32 3.05 一拖股份 10.65 7.97 1.67 北辰实业 3.67 2.27 2.02 创业环保 5.31 2.41 2.75 中国中冶 2.22 1.73 1.60 金风科技 5.85 3.79 1.93 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 如欲浏览A+H股实时报价对比页面,请点选<0#HKSEH-CHINAA>.(完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽)
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国江苏省下午招标的五年和10年期专项地方债，中标利率为3.50%和3.78%，较投标区间下限分别上浮41bp和49bp(基点)，其中10年期利率距离上限仅有1bp之差；两期债的投标倍数为1.80倍和1.65倍。 该省稍早结束招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.27%和3.60%，较投标区间下限分别上浮25bp和38bp，投标倍数为1.80倍和1.67倍。 上述债券全部为置换债券。中债资信评估有限责任司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 190.1 4月7日下午14:00-14:40 4月10日 七年 190
* 五年券106/5期殖利率连二日收跌 * 短多趁势出场，殖利率尾盘跌幅收敛 * 短线市场气氛偏多，后续视美债走势 * 五年券106/5期下周一区间先看0.72-0.80% 路透台北4月7日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周五出量收低 ，并创五年券殖利率近五个月新低.交易员称，因美国对叙利亚发射飞弹带动避险需求，早 盘五年券殖利率一度急挫，惟随即引爆短线停利出场潮，加上尾盘空单回补致殖利率跌幅收 敛，惟市场气氛仍偏多。 他们指出，短线而言，市场气氛还是偏多格局，但多头不敢留太多部位在手上，盘中趁 着美国攻打叙利亚利多消息，在殖利率急挫之际先行获利了结。 〞今天殖利率震荡幅度很大，显然有人在大规模的停利。〞一大型证券商交易员说。 他们表示，五年券殖利率开低走低收小跌并留下影线，短线偏多气氛未变。不过，随殖 利率挫至相对低档，往下追价意愿低，加上大型行库普遍均未进场，亦使殖利率于低档拉锯 。 一大型票券商交易员即称，早盘殖利率急挫至低档，大家开始犹豫还要不要往下追