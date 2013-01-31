台湾已公布经济指标--2013/1/31

《中国重要政经日程》--3月29日-9月
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 12月 +2.39% +5.87% r 2/27 -- 季调失业率 12月 4.22% 4.27% 2/26 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.61% +1.59% 2/5 -- 外汇存底(亿美元) 12月底 4,031.69 4,009.56 2/5 -- 商品出口(y/y) 12月 +9.0% +0.9% 2/7 -- 商品进口(y/y) 12月 +1.6% +0.1% 2/7 -- M2货币总计数(y/y) 12月 +3.67% +3.26% 2/27 -- 外销订单(y/y) 12月 +8.5% +11.1% 2/26 -- 经常帐盈余(亿美元) 第三季 +116.4 +107.7 r 2/23 -- 国际收支(亿美元) 第三季 +37.0 +31.1 2/23 -- 国内生产总值(GDP) 第三季 +1.98% -0.12% r 1/31 +3.10%* 重贴现率(%) 12月19日 1.875% 1.875% -- -- 注: a-概估值; p-初值; r-经修正; "*"表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料,可点选 * 参看台湾经济数据相关资料,可点选 ;相关新闻请点选
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--记者获悉，中国10个尚未出台农垦改革发展实施意见的省份必须在6月底前出台，《中央直属垦区管理办法》等一系列支持农垦改革的配套政策措施正加快出台。从已出台的实施意见及下一步改革计划来看，多数集团化垦区将改组组建农垦国有资本投资运营公司、混改、资产证券化等作为下一阶段改革试点的重要内容，积极部署实施。
路透伦敦3月28日 - 本周聚首瑞士的主要石油贸易商称，他们预计如果俄罗斯认真执行减产，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国将把减产协议延长到今年下半年。