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货币新闻 | 2013年 1月 30日 星期三 16:49 BJT

香港个股: 中国联通料2012年净利升逾50%,因3G与宽带客户增长

路透香港1月30日 - 中国第二大电信运营商中国联通 周三发布获利盈喜称,至2012年12月31日止的年度净利将按年成长逾50%,因为3G与宽带客户规模增长所致.

中国联通在联交所发布公告称,3G和宽带用户规模增长,2012年公司收入持续快速增长,收入的增速高于成本费用的增长幅度,促使使盈利明显增长.

公司2011年全年净利按年升14.2%至42.3亿元人民币,但远逊市场预期的54.5亿元. (完)

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欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
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