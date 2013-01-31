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亚洲 | 2013年 1月 31日 星期四 08:00 BJT

台湾货币市场: 1月31日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北1月31日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下:     

    宽松因素: 
  --央行存单到期34亿台币
    
    紧缩因素:
  --央行料发行存单
    
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 (本提存期)
    宽松因素:  
  --央行存单到期6,873.9亿台币 :
         02/01                    6,873.9亿
 
  --月底军公教薪饷拨款.   
 
    紧缩因素:    
  --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)

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