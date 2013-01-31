台湾货币市场: 1月31日及本提存期资金预期变化一览表

《中国重要政经日程》--3月29日-9月
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路透台北1月31日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下: 宽松因素: --央行存单到期34亿台币 紧缩因素: --央行料发行存单 ============================================================== (本提存期) 宽松因素: --央行存单到期6,873.9亿台币 : 02/01 6,873.9亿 --月底军公教薪饷拨款. 紧缩因素: --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)
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--记者获悉，中国10个尚未出台农垦改革发展实施意见的省份必须在6月底前出台，《中央直属垦区管理办法》等一系列支持农垦改革的配套政策措施正加快出台。从已出台的实施意见及下一步改革计划来看，多数集团化垦区将改组组建农垦国有资本投资运营公司、混改、资产证券化等作为下一阶段改革试点的重要内容，积极部署实施。
路透伦敦3月28日 - 本周聚首瑞士的主要石油贸易商称，他们预计如果俄罗斯认真执行减产，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国将把减产协议延长到今年下半年。