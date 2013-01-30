中国经济: 增长率要保持在合理水准,物价问题不可低估--总理

欧洲汇市：英镑料录得四周来首个周线跌幅，投资者关注产出数据
路透伦敦4月7日 - 英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，投资者等待能为英国经济成长前景提供重要线索的经济数据出炉，英国已经开启退欧进程。
路透北京1月30日 - 中国国务院总理温家宝表示,要更好处理经济增长、结构调整和控通胀三者关系,使经济增长保持在合理水准,切实提高质量和效益,防范和化解经济金融风险.同时,物价问题任何时候都不可低估.
中国政府网网站周三刊登他昨日去国家发改委调研时的讲话称,中国各地情况千差万别,"要坚持区别对待,避免一刀切."
他指出,更加重视指导和协调各项重大改革,是发改委职能转变的关键,要认真梳理影响科学发展的体制机制障碍,突出重点、抓住关键、攻坚克难,把改革引向深入.
温家宝称,稳定就业在中国始终是一件大事;还要加大强农惠农富农政策力度,决不放松农业生产,必须把农业作为全部工作的重中之重.
"农业形势良好局面是多年努力得来的,但发生逆转可能不要多长时间,"他说.
关于城镇化问题,温家宝称,城镇化是随着经济社会发展逐步实现的,要始终贯彻科学规划、稳步推进的方针,与农业现代化和新农村建设相互协调、良性互动,不能以牺牲农业、农民利益为代价.(完) (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透伦敦4月7日 - 英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，投资者等待能为英国经济成长前景提供重要线索的经济数据出炉，英国已经开启退欧进程。
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国江苏省下午招标的五年和10年期专项地方债，中标利率为3.50%和3.78%，较投标区间下限分别上浮41bp和49bp(基点)，其中10年期利率距离上限仅有1bp之差；两期债的投标倍数为1.80倍和1.65倍。 该省稍早结束招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.27%和3.60%，较投标区间下限分别上浮25bp和38bp，投标倍数为1.80倍和1.67倍。 上述债券全部为置换债券。中债资信评估有限责任司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 190.1 4月7日下午14:00-14:40 4月10日 七年 190