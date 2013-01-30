中国债市: 现券延续不温不火走势,交易机会有限信用债买盘稍强

****人民币综述：离岸人民币债券何时能再重回视野--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透上海1月30日 - 中国银行间债市周三现券延续不温不火走势,上午招标的三年国债定位中规中矩,对利率债走势影响微弱,而当前市场交易机会有限,绝对收益水平较高的信用债更受资金青睐,买盘稍强.
市场人士认为,目前市场流动性宽松,即便短期内受春节长假影响有所波动,资金面充裕的格局也难以改变,不过经济复苏的步伐仍在持续,债市依旧缺乏整体性机会.
"利率债偏软,收益水平不高,信用的稍强一些,像城投的,主要受春节影响,下周(很多交易员)都不在了(休假),提前先买点,"上海一券商交易员称.
北京一国有银行交易员则谈到,随着市场波幅的收敛,交易型机构参与市场积极性下降,而配置型资金更倾向于在一级市场拿券,现券暂时仍无大的机会.
财政部周二招标的三年期国债利率符合预期.目前国债绝对收益偏低,基本以银行配置型需求为主;随着春节临近资金应会逐步收紧,因而本期国债虽然投标倍数较高,但并未出现结果大幅偏离预期的情况.
剩余期限约4.95年的固息国债130001最新成交收益率 在3.27%,上日尾盘为3.2650%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 2.1053 3.2243
上日 2.0996 3.1064 以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8930/2.8300 国债参考率报价 2.8260/2.7710 金融债参考率报价 3.3220/3.2590(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选 欲-浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 边竞; 审校 林高丽)
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国江苏省下午招标的五年和10年期专项地方债，中标利率为3.50%和3.78%，较投标区间下限分别上浮41bp和49bp(基点)，其中10年期利率距离上限仅有1bp之差；两期债的投标倍数为1.80倍和1.65倍。 该省稍早结束招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.27%和3.60%，较投标区间下限分别上浮25bp和38bp，投标倍数为1.80倍和1.67倍。 上述债券全部为置换债券。中债资信评估有限责任司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 190.1 4月7日下午14:00-14:40 4月10日 七年 190
* 五年券106/5期殖利率连二日收跌 * 短多趁势出场，殖利率尾盘跌幅收敛 * 短线市场气氛偏多，后续视美债走势 * 五年券106/5期下周一区间先看0.72-0.80% 路透台北4月7日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周五出量收低 ，并创五年券殖利率近五个月新低.交易员称，因美国对叙利亚发射飞弹带动避险需求，早 盘五年券殖利率一度急挫，惟随即引爆短线停利出场潮，加上尾盘空单回补致殖利率跌幅收 敛，惟市场气氛仍偏多。 他们指出，短线而言，市场气氛还是偏多格局，但多头不敢留太多部位在手上，盘中趁 着美国攻打叙利亚利多消息，在殖利率急挫之际先行获利了结。 〞今天殖利率震荡幅度很大，显然有人在大规模的停利。〞一大型证券商交易员说。 他们表示，五年券殖利率开低走低收小跌并留下影线，短线偏多气氛未变。不过，随殖 利率挫至相对低档，往下追价意愿低，加上大型行库普遍均未进场，亦使殖利率于低档拉锯 。 一大型票券商交易员即称，早盘殖利率急挫至低档，大家开始犹豫还要不要往下追