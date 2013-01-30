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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 16:44 BJT

中国债市: 现券延续不温不火走势,交易机会有限信用债买盘稍强

路透上海1月30日 - 中国银行间债市周三现券延续不温不火走势,上午招标的三年国债定位中规中矩,对利率债走势影响微弱,而当前市场交易机会有限,绝对收益水平较高的信用债更受资金青睐,买盘稍强.

市场人士认为,目前市场流动性宽松,即便短期内受春节长假影响有所波动,资金面充裕的格局也难以改变,不过经济复苏的步伐仍在持续,债市依旧缺乏整体性机会.

"利率债偏软,收益水平不高,信用的稍强一些,像城投的,主要受春节影响,下周(很多交易员)都不在了(休假),提前先买点,"上海一券商交易员称.

北京一国有银行交易员则谈到,随着市场波幅的收敛,交易型机构参与市场积极性下降,而配置型资金更倾向于在一级市场拿券,现券暂时仍无大的机会.

财政部周二招标的三年期国债利率符合预期.目前国债绝对收益偏低,基本以银行配置型需求为主;随着春节临近资金应会逐步收紧,因而本期国债虽然投标倍数较高,但并未出现结果大幅偏离预期的情况.

剩余期限约4.95年的固息国债130001最新成交收益率 在3.27%,上日尾盘为3.2650%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.1053 3.2243

上日 2.0996 3.1064 以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8930/2.8300 国债参考率报价 2.8260/2.7710 金融债参考率报价 3.3220/3.2590(完)

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