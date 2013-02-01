表格: 近期香港上市公司对2012年度业绩预告一览

路透香港2月1日 - 以下为部份香港上市公司就2012年全年业绩发出盈利预告的摘要: **正面盈利警告** ............................................................... 1月 增长原因 中国电力 料去年净利按年大幅增长,因水电售电量上升及火电上网电价受前年电价上调的翘 尾影响所致. 中国联通 料净利按年升逾50%,因3G宽带用户规模长,收入增速高于成本费用增加. 大唐发电 预计净利按年升105-115%,因燃气成本降低、上网电价上升及投资收益增加. 中国忠旺 预期净利显着增加,因销售收益显着增长. 华能国际 料去年净利同比增长3.4倍以上,因前年电价调整翘尾影响,去年煤价下降及成本控 制有效. 重庆钢铁 估计去年业绩扭亏为盈,净利约1亿元人民币,主要因获政府20亿元人民币作为环保 搬迁补贴. 惠理集团 料去年净利按年升1.25倍,至3.764亿港元,因旗下基金之投资及其他投资之净公平 值收益及已变现收益所致. **负面盈利警告** ............................................................... 1月 下降/亏损原因 中海发展 料去年净利将同比下降逾50%,因航运市场需求不足,运力供大于求,运价水平持续低 迷. 中国中冶 预计去年净亏损约72亿元人民币,受累对持有的中冶葫芦岛有色金属集团应收账款 等计提大额坏账准备. 鞍钢股份 估计去年净亏损约41.6亿元人民币,因钢材产品价格大跌. 金威啤酒 预期2012年转盈为亏,因啤酒销量和收入减少,及物料价格上升. 马鞍山钢铁 料亏损37.2-39.5亿元人民币,因钢材价格降幅大于原燃料降幅. 洛阳玻璃 料净利按年减少45-65%,因经济下行及内地房地产持续调控等影响,普通玻璃市场低 迷,价量俱跌. 中国重汽 预估净利大幅下降,因中国对重卡需求下跌,导致销售量大降. 山东新华制药 净利同比料降50-80%,至1,520-3,801万元人民币,因销售下滑及售价下降,加上利息 支出增加. 中国铝业 料去年业绩大幅亏损,因铝价下跌,以及印尼铝土矿出口限制导致氧化铝限产,使成 本上升. 新疆新鑫矿业 预期去年净利大幅减少,因产品售价下跌. 国美电器 预计去年业绩亏损,因销售下降,租金费用上升,加上电子商务业务亏损所致. 中国远洋 料去年出现大幅亏损,因乾散货航运市场持续低迷,燃油及相关成本居高不下. 广汽集团 料净利同比减少70-80%,因受中日钓鱼岛事件、新建企业处于起步阶段,以及中心城 市限购车辆等因素影响> 中国稀土 料去年业绩将亏损,因稀土产品市场售价持续下跌. 广州广船 预计净利按年减少80-99%,因使造船利润减少,并对期内部分在建及新承接船舶计提 减值准备. 361度 估计去年净利按年跌40%,因行业库存及零售折扣持续在高压水平,拖低销量和毛利 率. 中国高速传动 料去年净利显着减少,因行政及财务成本增加. 注: 1. 以上内容仅为摘要,并不包含所有已发盈警的上市公司. 2. 路透中文新闻未必另行报导上述各项相关内容. (完) (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)