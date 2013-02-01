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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 14:41 BJT

表格: 近期香港上市公司对2012年度业绩预告一览

路透香港2月1日 - 以下为部份香港上市公司就2012年全年业绩发出盈利预告的摘要: 
    
 **正面盈利警告**
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 1月                     增长原因
 
 中国电力                料去年净利按年大幅增长,因水电售电量上升及火电上网电价受前年电价上调的翘
                         尾影响所致.
 中国联通                料净利按年升逾50%,因3G宽带用户规模长,收入增速高于成本费用增加.
 大唐发电                预计净利按年升105-115%,因燃气成本降低、上网电价上升及投资收益增加.
 中国忠旺                预期净利显着增加,因销售收益显着增长.
 华能国际                料去年净利同比增长3.4倍以上,因前年电价调整翘尾影响,去年煤价下降及成本控
                         制有效.
 重庆钢铁                估计去年业绩扭亏为盈,净利约1亿元人民币,主要因获政府20亿元人民币作为环保
                         搬迁补贴.
 惠理集团                料去年净利按年升1.25倍,至3.764亿港元,因旗下基金之投资及其他投资之净公平
                         值收益及已变现收益所致.
                         
      
 **负面盈利警告**
 ...............................................................
 1月                     下降/亏损原因
 
 中海发展                料去年净利将同比下降逾50%,因航运市场需求不足,运力供大于求,运价水平持续低
                         迷.
 中国中冶                预计去年净亏损约72亿元人民币,受累对持有的中冶葫芦岛有色金属集团应收账款
                         等计提大额坏账准备.
 鞍钢股份                估计去年净亏损约41.6亿元人民币,因钢材产品价格大跌.
 金威啤酒                预期2012年转盈为亏,因啤酒销量和收入减少,及物料价格上升.
 马鞍山钢铁              料亏损37.2-39.5亿元人民币,因钢材价格降幅大于原燃料降幅.
 洛阳玻璃                料净利按年减少45-65%,因经济下行及内地房地产持续调控等影响,普通玻璃市场低
                         迷,价量俱跌.
 中国重汽                预估净利大幅下降,因中国对重卡需求下跌,导致销售量大降.
 山东新华制药            净利同比料降50-80%,至1,520-3,801万元人民币,因销售下滑及售价下降,加上利息
                         支出增加.
 中国铝业                料去年业绩大幅亏损,因铝价下跌,以及印尼铝土矿出口限制导致氧化铝限产,使成
                         本上升.
 新疆新鑫矿业            预期去年净利大幅减少,因产品售价下跌.
 国美电器                预计去年业绩亏损,因销售下降,租金费用上升,加上电子商务业务亏损所致.
 中国远洋                料去年出现大幅亏损,因乾散货航运市场持续低迷,燃油及相关成本居高不下.
 广汽集团                料净利同比减少70-80%,因受中日钓鱼岛事件、新建企业处于起步阶段,以及中心城
                         市限购车辆等因素影响>
 中国稀土                料去年业绩将亏损,因稀土产品市场售价持续下跌.
 广州广船                预计净利按年减少80-99%,因使造船利润减少,并对期内部分在建及新承接船舶计提
                         减值准备.
 361度                   估计去年净利按年跌40%,因行业库存及零售折扣持续在高压水平,拖低销量和毛利
                         率.
 中国高速传动            料去年净利显着减少,因行政及财务成本增加.
                         
   
        注: 1. 以上内容仅为摘要,并不包含所有已发盈警的上市公司.
            2. 路透中文新闻未必另行报导上述各项相关内容. (完)    
 

 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
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