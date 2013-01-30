台湾汇市: 台币/美元全天趋升,日圆走势仍是近期重点

* 外资汇入、出口商抛汇推升台币

* 观察日圆走势寻求方向

* 明日交投区料落于29.400-29.600

路透台北1月30日 - 台币兑美元 周三全天交投趋升,反转自上周四以来台币一路急贬的趋势.尽管亚币竞贬的论战未歇,但市场对此类消息进入沉淀期,台币在外资汇入及出口商月底抛汇力道增强后回升,但趋势尚未能确立,将待日圆 是否进一步表态.

不受央行尾盘作价干扰的元太经纪 台币今日收升6.2分,但央行于尾盘例行收回升幅的台北外汇 终场收低1.1分.

汇银人士指出,今日盘中有实质买/卖汇需求的进出口商均有进场,但出口商例行月底的台币资金需求明显增加,而台股近来因有两岸金融题材的加持,外资汇入不少,同步推升台币.然而市场对台币后市不敢大意,因亚币竞贬的议题并未完全从议程上消失,短期仍以区间盘整看待,没有明显方向.

"前几天闭着眼睛就买(美元),现在眼睛张开都不知道要干嘛."一本地银行交易员说.

交易员指出,今日日圆虽然趋贬,但未能突破此波低位,尚难定论短期走向.但如果近期日圆再度走贬,亚币竞贬的效应或将重现,场中交易商均谨慎以对,以防再度出现上周末以来急贬行情.他们并指出,如果日圆于近期未能走出方向,那么周五美国公布的非农就业数据将是短期内市场的最佳指引.至于明日美联诸的利率决策及会后声明,交易员料将不出市场意外,台币跟进反应表态的机会不高.

交易员预估,如果日圆持于当前水准,台币或持于29.400-29.600间来回;反之日圆若向上逼近93.0-94.0价位,台币汇价将跟进上修至29.800附近.

台股加权指数 周三收高0.4%,报7,832.98点;外资及陆资今日在台股买超80.70亿台币,累计连续三日买超达193.97亿.

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,美元/台币各长短天期的折价换汇点变化不大,交易员称海外市场同样缺乏交投指引,对风险资产的走势较难预估.

新兴汇市部分,韩元周三下跌,因为韩国官员警告称该国可能收紧资本流动管制,以应对韩元的升值;与此同时,泰国高层官员对泰株强势也表达担忧,限制了泰株的升幅.

韩国周三则警告投机客,勿押注韩元迅速升值,并称未来若有必要将考虑类似托宾税等新措施,也就是对金融交易课税. 而泰国财长则称总理担心泰铢强势影响出口商,但不准备启用资本管制.

全球围绕货币战争的辩论愈演愈烈,日本首相安倍晋三周三首度投身论战,否认对于日本试图以货币和财政刺激政策故意压低日圆的指责.

本周重要事件及数据包括今晚美国FOMC宣布利率决定;周四台湾主计总处公布GDP概估值、马来西亚央行货币会议;周五中国1月份PMI、美国1月非农就业报告.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.570 29.559 29.450-29.582 29.560 10.54 11.18

元太外汇经纪公司 29.488 29.550 29.450-29.580 29.550 5.79 5.74

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准