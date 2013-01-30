更新版 1-台湾货币市场: 短率相对平稳,央行冲销短钱力道弱

* 央行冲销力道薄弱

* 资金甚为充裕

* 一路宽松到年前 (更新报价数字)

路透台北1月30日 - 台湾银行间短率周三平稳.央行冲销短钱的力道薄弱,令银行间资金充斥,市场丝毫感觉不到农历年前的资金紧张气氛,短率稳于低位.

交易人士表示,央行几乎关上收受隔夜资金的窗口,市场上资金甚多,虽稍有些分配不均,但钱很好找.多钱的银行蜂踊买票,若买不到短票也愿意以相对低的利率拆出予票券商,资金不虞匮乏.

"完全没有农历年前的紧张气氛,"一位大型银行资金调度人员说.

票券商交易员也说,近期原本银行因为领现钞之后,拆出动作大为保守,致令资金情势一度趋于紧张.但央行近两日几乎没有收入隔夜资金,银行的钱马上多了起来,为了消化资金,连拆款予票券商也愿意承做.

"我看会一路宽松到年前了,"前述票券商交易员说.

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%,上日在0.385%.今日区间在0.295-0.42%,上日收0.295-0.43%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.47%,上日在0.388-0.48%,二周拆款的区间则在0.41-0.47%,上日在0.42%.

**短票利率向低位靠拢**

短票市场方面,票券商指出,由于央行代收隔夜资金的力道很小,使得银行游资非常多,银行买票的意愿相当强烈,短票利率稍有向下.

"昨天央行都没有收,有人昨天下午就来框票了,"交易员表示.

农历年后到期的短票利率在0.75%,上日在0.75%-0.77%.落点在农历年前的短票利率则在0.73%,上日的区间在0.73-0.74%.

台湾央行周三公布,今日共发行119亿台币存单,若相较存单到期金额117亿,存单发行余额增2亿.

本周存单到期总额1兆(万亿)44.35亿,本周余日存单到期情况是:周四34亿以及周五6,873.9亿台币.

拆款中心资料 显示,周三超额准备为1,050亿台币;累计超额准备为3,682亿台币,加计前期1%的超额准备为5,161亿台币.

**公债RP利率平稳**

公债10天期附买回(RP)利率则是平稳.月底投信赎回并不明显,倒是部分银行因应农历年关资金需求操作较为保守,整体资金供应仍偏宽松,令利率持稳在既有区间不变.

券商调度人士表示,投信月底虽面临赎回,但大部分是一早走钱,稍晚又回补,因此找券的需求仍高.今日虽有鸿海 110.5亿台币公司债交割,但似乎也没法满足来自投信与寿险端消化资金的需求.

"早上(投信)就是一进一出,钱还是很多."一大型券商交易员说.

另一大型券商交易员称,农历年前可安排资金落点只剩下五个交易日,2月7日起证券商后台就不再支援,因此目前大部分承作的资金落点都已跨到年后,利率则多持平在既有水准.