表格: 美国第四季GDP环比年率初值为萎缩0.1%,预估为增长1.1%

路透1月30日 - 美国商务部周五公布:
* 美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值为萎缩0.1%(预估为增长1.1%),第三季为增长3.1%
* 美国第四季GDP隐性平减指数初值为增长0.6%(预估为增长1.5%),第三季为增长2.7%
* 美国第四季个人消费支出(PCE)物价指数增长1.2%(预估为增长1.7%),第三季为增长1.6%
* 美国第四季最终销售增长1.1%(预估为增1.6%),第三季为成长2.4%
* 美国2012年GDP成长2.2%,2011年为成长1.8%
* 美国第四季GDP为2009年第二季以来首见萎缩
* 美国第四季核心PCE物价指数创下2010年第四季以来最小增幅;第四季核心PCE物价指数年增率为2011年第二季以来新低
* 美国第四季企业库存变动减损GDP的幅度达1.27个百分点,为2010年第四季以来最大的减损幅度
* 美国第四季出口下滑5.7%为2009年第一季以来首见下滑,第三季为成长1.9%;进口下滑3.2%(第三季下滑0.6%)
* 美国第四季扣除汽车后的GDP萎缩0.2%,为2011年第一季以来首见萎缩(第三季为成长3.5%)
第四季GDP初值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年率):
第四季 第三季 第二季 2012年
初值 终值
实质GDP环比年率 -0.1 3.1 1.3 2.2
国内产品最终销售 1.1 2.4 1.7 2.0
个人消费支出(PCE)物价指数 1.2 1.6 0.7 1.7
核心PCE物价指数 0.9 1.1 1.7 1.7
GDP隐性平减指数 0.6 2.7 1.5 1.8
消费者支出 2.2 1.6 1.5 1.9
耐久财(耐用品) 13.9 8.9 -0.2 7.8
非耐久财 0.4 1.2 0.6 0.9
服务业 0.9 0.6 2.1 1.3
企业投资 8.4 -1.8 3.6 7.7
房屋投资 15.3 13.5 8.5 11.9
出口 -5.7 1.9 5.3 3.2
进口 -3.2 -0.6 2.8 2.5
政府采购 -6.6 3.9 -0.7 -1.7 (完)
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(编译 王冠中; 审校 张明钧)