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货币新闻 | 2013年 1月 31日 星期四 04:15 BJT

新西兰央行: 维持指标利率在2.5%不变,一如预期

路透惠灵顿1月31日 - 新西兰央行周四维持指标利率在2.5%不变,一如市场预期,称新西兰元估值过高令通胀受控,并指楼市复苏带来风险. 接受路透调查的所有17名分析师此前均预期本次维持利率不变,有四位分析师预计下次升息是在6月,五位预计在今年9-12月,其余八位预计在明年.(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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