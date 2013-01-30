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货币新闻 | 2013年 1月 31日 星期四 02:06 BJT

表格: 美国财政部标售七年期公债得标利率为1.416%,投标倍数为2.60

路透1月30日 - 美国财政部称,七年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 1.416% 中值 1.368% 低值 1.300% 价格/得标 价格 99.727681 高值得标比率 32.49% 投标倍数 2.60 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 29,000,019,000 总投标 75,463,545,000 竞争性投标得标 28,989,474,000 非竞争性投标得标 10,545,000 FED附加 0 初级市场交易商投标 51,715,000,000 初级市场交易商得标 12,187,490,000 直接投标 10,356,500,000 直接投标得标 5,724,500,000 间接投标 13,381,500,000 间接投标得标 11,077,484,000 发行细节 发行日 2013/01/31 到期日 2020/01/31 CUSIP码 912828UL2 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

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(编译 利棣儿; 审校 李军)
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