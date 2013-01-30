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货币新闻 | 2013年 1月 31日 星期四 05:09 BJT

美股盘后:高通公布业绩后,股价盘后劲扬3.7%

路透纽约1月30日 - 美国手机芯片制造商高通(Qualcomm) 周三在美股盘后交易中劲扬3.7%,此前该公司公布了季度业绩.

高通公布第一季GAAP每股盈利为1.09美元,非GAAP每股盈利为1.26美元,营收为60亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,市场预计高通第一季EPS为1.13美元,营收为59亿美元.

高通预计第二季营收为58-63亿美元,非GAAP每股盈利为1.10-1.18美元,GAAP每股盈利为0.98-1.06美元.市场预计高通第二季EPS为1.10美元,营收为58.8亿美元.

高通预计2013会计年度营收为234-244亿美元,GAAP每股盈利为3.61-3.81美元,非GAAP每股盈利为4.25-4.45美元.市场预计高通2013会计年度会EPS为4.32美元,营收为236.3亿美元.(完)
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