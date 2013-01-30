美股盘后:高通公布业绩后,股价盘后劲扬3.7%

欧洲汇市：英镑料录得四周来首个周线跌幅，投资者关注产出数据
路透伦敦4月7日 - 英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，投资者等待能为英国经济成长前景提供重要线索的经济数据出炉，英国已经开启退欧进程。
路透纽约1月30日 - 美国手机芯片制造商高通(Qualcomm) 周三在美股盘后交易中劲扬3.7%,此前该公司公布了季度业绩.
高通公布第一季GAAP每股盈利为1.09美元,非GAAP每股盈利为1.26美元,营收为60亿美元.
根据汤森路透I/B/E/S,市场预计高通第一季EPS为1.13美元,营收为59亿美元.
高通预计第二季营收为58-63亿美元,非GAAP每股盈利为1.10-1.18美元,GAAP每股盈利为0.98-1.06美元.市场预计高通第二季EPS为1.10美元,营收为58.8亿美元.
高通预计2013会计年度营收为234-244亿美元,GAAP每股盈利为3.61-3.81美元,非GAAP每股盈利为4.25-4.45美元.市场预计高通2013会计年度会EPS为4.32美元,营收为236.3亿美元.(完)
路透伦敦4月7日 - 英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，投资者等待能为英国经济成长前景提供重要线索的经济数据出炉，英国已经开启退欧进程。
投资者本已处于谨慎状态中，他们正在等待美国总统特朗普及中国国家主席习近平的会谈结果，另外还在等待今日稍后美国将公布的非农就业数据。
路透东京4月7日 - 日本公债价格周五上涨，此前美国对叙利亚一空军基地发射巡航导弹，激发对债券等低风险资产的买需。 日本10年期公债收益率 跌0.5个基点至0.050%，追平2月所及低位。10年期公债期货价格 升0.18点至150.60。 美国打击叙利亚，令人担心与俄罗斯冲突升级。俄罗斯在叙利亚内战中支持政府军。 美国对叙利亚发动军事打击，此时正值投资者越来越认为美国总统特朗普竞选时承诺的经济刺激措施中，很大一部分可能需要花费很长时间才能获得国会通过，还可能被延缓。 10年期美国公债收益率 触及四个半月低点2.289%，投资者等待美国非农就业数据，以及特朗普与中国国家主席习近平的会晤。 10年期美债收益率有效跌破2.3%，可能激发债市空头的一波空头回补。 当日涨跌 上日