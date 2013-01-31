金砖国家: 1月30日股汇市收盘纵览

路透1月31日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月30日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 收低0.16%,报1,068.20点.

中国股市:沪综指连续第三日收升,并创八个月来新高,受地产和金融等权重股带动.分析师认为,市场向好的宏观基础愈加稳固,加上市场人气重聚,故短线向好趋势未变,高位震荡上扬依然是大概率事件.沪综指 收报2,382.475点,涨23.498点或1%;此前收盘高点是去年5月30日的2,384.668.上海A股今日成交额为1,245亿元人民币,上日为1,244亿元.

香港股市:跳升至2011年4月以来最高,受益于中资股走坚.此版块并推动恒指升破近两周来一直遏制其上扬的技术位.恒生指数 收涨0.7%,报23,822.1点,为2011年4月27日以来最高收位.恒生国企指数 收高0.8%.

中国汇市:人民币兑美元即期 收盘小幅上涨,但交投仍偏清淡.中间价结束连续四天贬值后回升,使此前因惜售而积压的美元卖盘涌出,不过交易员称中间价走势难捉摸,令短期汇价方向不清.境内美元人民币一年期掉期 升水报1,030点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3234元. ========================================================================================

印度股市:小幅收高,Reliance Industries 继四日连跌后反弹,ICICI Bank 上扬,该行明日将公布季度业绩.指标BSE指数 上涨0.07%或14.10点,收报20,005点,略高于心理关卡20,000点,周二曾短暂触及两年高位.NSE指数 上升0.1%或5.85点,收报6,055.75点.

印度汇市:印度卢比升至近三个半月以来的最高位,得益于股权出售相关的美元资金流入,且在欧元走强的情况下,市场人气偏向正面.卢比兑美元 收报53.30/31,较周二收盘价53.76/77走强0.9%.该货币对一度高见53.28,为10月18日以来最强水准. ========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收低至1,618.770点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收低0.37%至855.71点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 上涨0.06%至30.0175,卢布兑欧元 跌0.46%,报40.7250. ========================================================================================

巴西股市:创七周以来最低位,因美国经济数据意外令人失望,且国内石油类股疲弱.圣保罗交易所Bovespa指数 下跌1.77%,因Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) 股价录得逾六个月来最大跌幅.

巴西汇市:巴西雷亚尔走软,自本周初以来累计上涨逾2%,此前财长曼特加(Guido Mantega)提醒,政府准备修正汇率的过度波动.雷亚尔/美元 收报1.9875,较周二收盘价走软0.2%. ========================================================================================

南非股市:小幅收低,主要股指脱离上日触及的纪录高位.零售类股跌幅居前,受估值担忧影响.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 下跌0.43%,报36,082.03点.综合指数 跌0.47%,报40,461.18点.