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亚洲 | 2013年 1月 31日 星期四 08:12 BJT

《台湾报摘》--经济日报1月31日

* 头版头条:

--行政院昨天公布年金改革方案,未来军公教年金将朝"多缴、少领、延后退"大方向调整,劳保年金则确立"多缴、少领"原则,冲击人数突破千万人.

* 其他:

--台塑集团总裁王文渊昨天说,台塑化 去年业绩差,他觉得很不好意思,台塑化今年营收目标突破1兆台币,意味台塑化今年营收将成长至少12%,并且成为台塑集团首家营收破兆的公司.

--大陆证监会主席郭树清昨日搭机离台前表示,首次"金证会"达共识将推动的多项开放措施,有机会在今年上半年落实,即便是要透过两岸经济合作协议(ECFA)框架推动,时程上也不会太晚.

--金证会之后,台资券商可望西进开展业务,富邦金控 昨日指出,已于2010年与福建省投资开发集团宣布,将共同合资设立"海峡证券",是第一家在福建有明确合作对象的金控,将全力争取成为首家获准于福建设立全牌照的合资券商.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校)

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