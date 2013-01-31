《台湾报摘》--经济日报1月31日

《中国重要政经日程》--3月29日-9月
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* 头版头条:
--行政院昨天公布年金改革方案,未来军公教年金将朝"多缴、少领、延后退"大方向调整,劳保年金则确立"多缴、少领"原则,冲击人数突破千万人.
* 其他:
--台塑集团总裁王文渊昨天说,台塑化 去年业绩差,他觉得很不好意思,台塑化今年营收目标突破1兆台币,意味台塑化今年营收将成长至少12%,并且成为台塑集团首家营收破兆的公司.
--大陆证监会主席郭树清昨日搭机离台前表示,首次"金证会"达共识将推动的多项开放措施,有机会在今年上半年落实,即便是要透过两岸经济合作协议(ECFA)框架推动,时程上也不会太晚.
--金证会之后,台资券商可望西进开展业务,富邦金控 昨日指出,已于2010年与福建省投资开发集团宣布,将共同合资设立"海峡证券",是第一家在福建有明确合作对象的金控,将全力争取成为首家获准于福建设立全牌照的合资券商.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校)
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--记者获悉，中国10个尚未出台农垦改革发展实施意见的省份必须在6月底前出台，《中央直属垦区管理办法》等一系列支持农垦改革的配套政策措施正加快出台。从已出台的实施意见及下一步改革计划来看，多数集团化垦区将改组组建农垦国有资本投资运营公司、混改、资产证券化等作为下一阶段改革试点的重要内容，积极部署实施。
路透伦敦3月28日 - 本周聚首瑞士的主要石油贸易商称，他们预计如果俄罗斯认真执行减产，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国将把减产协议延长到今年下半年。