中港个股: 中国中铁发5亿美元10年期美元债,票息3.85%--IFR

路透1月31日 - 据汤森路透旗下IFR报导，香港和上海上市的中国中铁股份 RegS10年期美元债券，最终定价在最后参考利率美国公债加码195个基点（+／-5个基点）的底端，比初步参考利率收窄35个基点，规模5亿美元。票息3.85%，发行价99.786。

该债推出前，已获来自大陆的锚定投资者支持。其后认购提速，申购量最终涨至80亿美元，有350位客户参与。

以投资者类别来说，基金／资产管理占大比52%，银行21%，保险和公共机构15%，私人银行9%和企业及其他3%。其中，70%的投资者来自亚洲，剩下30%是欧洲客户。

可供参考的是A3／A-／A-评级的中海油服2022年到期的债券在市场价在美国公债加码145个基点，而评级低一级在Baa2／BBB-评级的中国海外发展2022年到期的债券在市场价在美国公债加码205个基点。

中银国际和渣打 为联席全球协调人，并与巴克莱 、德意志银行 、汇丰 和瑞银 一起任联席主承销商和联席簿记管理人，共同负责安排其美元债的事宜。

这是首笔由中国基础建设企业发行的海外债券。发行人料为China Railway Resources Huitung，由中铁担保。

中国中铁股份的评级为BBB+／BBB+（惠誉／标普），而新票据料也将获BBB+／BBB+的评级。(完)

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