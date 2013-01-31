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亚洲 | 2013年 1月 31日 星期四 08:19 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--1月31日

路透香港1月31日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(
1美元=7.7579港元 )
    
    美国股市周三下跌,道琼工业指数 收低44点,或0.32%,至13,910.42点;此前美国联邦储备理
事会(美联储,FED)在最新声明中表示经济成长陷入停滞,但有可能只是暂时现象. 
 
                                                                                        
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       207.720   -0.65      24655            16.115      -1.74
 中国铝业                      12.130    0.75      31378             3.764       0.11
 中国移动                      54.760   -0.54     165199            84.965      -0.86
 中国人寿                      50.420    0.34      35678            26.077       0.10
 中石油                       142.830   -0.88      25027            11.081      -0.53
 中石化                       121.150   -1.24      10747             9.399      -0.23
 汇丰控股                      57.120    0.47     278772            88.626       0.65
 中电信                        54.630    0.40      26964             4.238       0.43
 中国联通                      15.780    0.57     135964            12.242      -0.15
 兖州煤业                      17.180   -1.26      37912            13.328      -0.24
 华能国际                      39.960    2.80      29978             7.750      -0.89
 南方航空                      29.260   -2.47       1482             4.540      -0.88
 东方航空                      22.650   -2.29       2396             1.757     -50.36
 中芯国际                       3.020    0.67      18702             0.469      -3.39
 (完)

 (整理 梁慧仪)

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