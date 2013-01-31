《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--1月31日

《中国重要政经日程》--3月29日-9月
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路透香港1月31日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7579港元 ) 美国股市周三下跌,道琼工业指数 收低44点,或0.32%,至13,910.42点;此前美国联邦储备理 事会(美联储,FED)在最新声明中表示经济成长陷入停滞,但有可能只是暂时现象. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 207.720 -0.65 24655 16.115 -1.74 中国铝业 12.130 0.75 31378 3.764 0.11 中国移动 54.760 -0.54 165199 84.965 -0.86 中国人寿 50.420 0.34 35678 26.077 0.10 中石油 142.830 -0.88 25027 11.081 -0.53 中石化 121.150 -1.24 10747 9.399 -0.23 汇丰控股 57.120 0.47 278772 88.626 0.65 中电信 54.630 0.40 26964 4.238 0.43 中国联通 15.780 0.57 135964 12.242 -0.15 兖州煤业 17.180 -1.26 37912 13.328 -0.24 华能国际 39.960 2.80 29978 7.750 -0.89 南方航空 29.260 -2.47 1482 4.540 -0.88 东方航空 22.650 -2.29 2396 1.757 -50.36 中芯国际 3.020 0.67 18702 0.469 -3.39 (完) (整理 梁慧仪)
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--记者获悉，中国10个尚未出台农垦改革发展实施意见的省份必须在6月底前出台，《中央直属垦区管理办法》等一系列支持农垦改革的配套政策措施正加快出台。从已出台的实施意见及下一步改革计划来看，多数集团化垦区将改组组建农垦国有资本投资运营公司、混改、资产证券化等作为下一阶段改革试点的重要内容，积极部署实施。
路透伦敦3月28日 - 本周聚首瑞士的主要石油贸易商称，他们预计如果俄罗斯认真执行减产，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国将把减产协议延长到今年下半年。