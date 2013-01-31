离岸人民币: 新世界中国地产推五年期新点心债,最后参考利率5.5%-IFR

路透1月31日 - 据汤森路透旗下IFR报导，新世界中国地产推出一笔5年期新点心债，最后参考利率在5.5%，将在该价位定价。初步参考收益率为5.75%，料为基准规模。私人银行可获25美分回扣。昨日午后，认购已过55亿元人民币（8.73亿美元）。

香港上市的新世界发展 将提供支持信。该债券附控股权改变和撤销支持信的回售条款，某种情况下，债券持有人可将债券以101%的价格回售给发行人。

流通中的新世界中国地产43亿元2015年到期票息8.5%债券，在二级市场报价约4.74%。换言之，新债有约75个基点的溢价，但年期延长26个月。

中银国际和汇丰是本案的联席簿记管理人。(完)

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