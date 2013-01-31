离岸人民币: 新世界中国地产推五年期新点心债,最后参考利率5.5%-IFR

《中国重要政经日程》--3月29日-9月
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路透1月31日 - 据汤森路透旗下IFR报导，新世界中国地产推出一笔5年期新点心债，最后参考利率在5.5%，将在该价位定价。初步参考收益率为5.75%，料为基准规模。私人银行可获25美分回扣。昨日午后，认购已过55亿元人民币（8.73亿美元）。
香港上市的新世界发展 将提供支持信。该债券附控股权改变和撤销支持信的回售条款，某种情况下，债券持有人可将债券以101%的价格回售给发行人。
流通中的新世界中国地产43亿元2015年到期票息8.5%债券，在二级市场报价约4.74%。换言之，新债有约75个基点的溢价，但年期延长26个月。
中银国际和汇丰是本案的联席簿记管理人。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com) (整理 张喜良; 审校 杨淑祯)
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--记者获悉，中国10个尚未出台农垦改革发展实施意见的省份必须在6月底前出台，《中央直属垦区管理办法》等一系列支持农垦改革的配套政策措施正加快出台。从已出台的实施意见及下一步改革计划来看，多数集团化垦区将改组组建农垦国有资本投资运营公司、混改、资产证券化等作为下一阶段改革试点的重要内容，积极部署实施。
路透伦敦3月28日 - 本周聚首瑞士的主要石油贸易商称，他们预计如果俄罗斯认真执行减产，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国将把减产协议延长到今年下半年。