《美国重要政经日程》--1月31日

《中国报摘》--中国证券报3月28日
--记者获悉，中国10个尚未出台农垦改革发展实施意见的省份必须在6月底前出台，《中央直属垦区管理办法》等一系列支持农垦改革的配套政策措施正加快出台。从已出台的实施意见及下一步改革计划来看，多数集团化垦区将改组组建农垦国有资本投资运营公司、混改、资产证券化等作为下一阶段改革试点的重要内容，积极部署实施。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1330 - 劳工部公布一周初请失业金数据,第四季雇用成本指数
1330 - 商务部公布12月个人所得
1500 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率
1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气储量
1600 - 财政部每周例行宣布三个月与六个月国库券标售,宣布52周期国库券标售
2100 - 农业部公布一周全球棉花价格
2100以后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据.(完)
全球重要经济事件一览表
全球外汇市场主要消息
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布尔日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 张涛; 审校 戴素萍)
--记者获悉，中国10个尚未出台农垦改革发展实施意见的省份必须在6月底前出台，《中央直属垦区管理办法》等一系列支持农垦改革的配套政策措施正加快出台。从已出台的实施意见及下一步改革计划来看，多数集团化垦区将改组组建农垦国有资本投资运营公司、混改、资产证券化等作为下一阶段改革试点的重要内容，积极部署实施。
路透上海3月29日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年3月 3/30 -- 中国国际收支平衡表（正式数） 2016年四季度 -- 中国国际投资头寸表（正式数） 2016年四季度 3/31 0900 官方制造业PMI 3月 官方非制造业PMI 3月 -- 中国外债数据（正式数） 2016年12月末 4月 4/1 0945 财新制造业PMI
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7