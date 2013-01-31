版本:
中国
市场报道 | 2013年 1月 31日 星期四 08:30 BJT

《美国重要政经日程》--1月31日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1330 - 劳工部公布一周初请失业金数据,第四季雇用成本指数

1330 - 商务部公布12月个人所得

1500 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率

1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气储量

1600 - 财政部每周例行宣布三个月与六个月国库券标售,宣布52周期国库券标售

2100 - 农业部公布一周全球棉花价格

2100以后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张涛; 审校 戴素萍)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐