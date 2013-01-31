《台湾报摘》--工商时报1月31日

* 头版头条:

--光宝集团旗下光宝科 昨日宣布,以溢价22%、斥资174亿台币现金,公开收购建兴电 全数股权;在合并建兴电后,光宝科今年合并营收有机会成长四成、获利增加20%.

* 其他:

--两岸金证会端出多项利多,金管会也将在近期开放证券商自营部位可投资大陆A股,以及接受专业投资人复委托投资大陆有价证券.金管会官员表示,台湾会先开放券商相关业务,券商才能申请大陆QFII(合格境外机构投资者)资格,逐步落实金证会的开放方向.

--营建署长叶世文表示,营建署正在修订容积移转办法等规定,捐地换容积的管道未来将落日,届时建商想增加建物容积只能向政府购买,简单讲就是由政府做庄,让容积移转的好处由全体国人共享.

--矽品 董事长林文伯昨日再开铁嘴,指出今年半导体市场景气将先蹲后跳,且未来几年市场景气会强劲成长.林文伯说,今年全球经济将好转,智慧型手机、平板、笔记型电脑、大尺寸电视等3C产品的低价化,将刺激出庞大半导体需求,除了看好下半年景气,未来三年当中,3C产品的新机及换机潮将是一波接着一波.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.