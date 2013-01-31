中国证券: 券商杠杆率有望提高,今年将放开新券商审批--报载

路透上海1月31日 - 中国证券业协会秘书长李格平表示,证监会正在根据行业反馈意见修订证券公司风险控制指标管理办法,近期将完成报批程序,择机发布实施.新规有望提高杠杆率,有助提升券商利润.

中国证券报周四并引述北京证券业协会第四届第三次会员大会信息透露,监管层今年将放开证券公司审批及试点网络证券公司.

李格平指出,2013年将进入市场主体主导的创新发展阶段,资本市场将更加开放、竞争更充分.未来行业发展要抓住利率市场化、金融脱媒和多层次资本市场建设三个机遇,重点突破财富管理、固定收益、资产证券化、柜台市场和私募业务等领域.

他并透露,证券公司创新发展调研小组在去年3月起草的《关于推进证券公司改革开放、创新发展的思路与措施》中提出的工作大部分已落实.在尚未落实的项中,5项涉及跨境业务,2项涉及经纪业务,其他4项分别涉及创新机制、长效激励机制、取消证券公司上市审慎性要求、风险控制指标体系.

李格平认为,目前证券公司为市场提供的金融产品与服务数量不足、质量不高,未能切合投资者的需求,客观上推动了保险、信托、银行理财产品规模的快速增长.

截至去年年底,证券公司资产管理规模为1.89万亿元人民币,而截至去年9月,银行理财资产规模则为6.73万亿元.

监管层于去年开始在政策层面为券商"松绑".首先,提高券商理财类产品创新能力.截至2012年底,46家证券公司向协会报备新发起设立的集合资产管理计划82只,集合计划管理规模达2,048亿元,70家证券公司备案新定向资产管理合同772份,定向资产管理规模达1.68万亿元.

其次,放宽业务范围和投资方式限制,扩大证券公司代销金融产品范围.去年11月,证监会发布《证券公司代销金融产品管理规定》,目前有九家公司取得业务资格,14家公司的资格申请正在审核.

再次,拓展证券公司基础功能.证监会在新修订的资产管理业务、"一法两则"中,明确了证券公司可以从事托管、登记业务.光大 、招商证券 等提出的有关支付、托管等方案均已获批试点,近期证券业协会已组织完成银河证券等六家公司资产管理机会托管服务方案的专业评价工作.

此外,推动证券公司柜台交易业务发展.李格平认为,应在"新三板"之外大力发展"四板"、"五板",即区域性市场和证券公司柜台市场,以提供全方位融资渠道、促进多层次资本市场建设.