中国个股: 超日太阳第一大股东将换脸青海国资,流动性危机暂解

路透上海1月31日 - 陷入偿债困局的中国光伏企业--上海超日太阳能科技股份有限公司 流动性危机获得新进展.公司控股股东倪开禄及其女已与青海省木里煤业开发集团有限公司,签署了不低于35%比例的股权转让意向书,公司股票及公司债并将于2月1日起复牌.

公告显示,木里煤业由青海省国有资产投资管理有限公司独资组建,后者投注册资本金40亿元，所有者权益合计约人民币243亿元.

1月31日,超日太阳在深交所发布公告,董事长倪开禄先生与倪娜女士拟将其持有的共计370,231,552股本公司股份中的部分转让给木里煤业,股份转让完成后,木里煤业所持有超日太阳股份比例将不低于35%,保证其第一大股东地位.

上述目标股份的股权转让对价不高于超日太阳2011年经审计的每股净资产3.44元（除权后）溢价6%,即不高于3.65元.

上述转让不涉及债权债务转移,同时,倪开禄先生和倪娜女士承诺,对超日太阳2012年经营所造成的亏损,给予木里煤业以补偿,补偿金额参考2012年经审计的每股净资产与2011年经审计的每股净资产（除权后）的差额确定,并以倪开禄先生和倪娜女士所持有或控制的股份予以担保.

超日太阳同时提示,此次转让协议仅为股份转让意向书,属于股份转让双方意愿和基本原则的框架性、意向性约定,不具有法律效力,能否获得最终实施仍具有重大不确定性.

另外,转让事宜在能否获得青海当地国资管理机构批准,能否获得股份质权人信托公司同意,能够通过深交所豁免以及中国证监会批准等方面,都具有重大不确定性.

然投资者关注的复牌事宜获得确定性进.根据公告,公司股票1月31日开市起停牌一天,2月1日开市起复牌;"11超日债" 1月31日继续停牌,2月1日开市起复牌.

公司股票自2013年2月1日开市时起实行其他风险警示,股票简称由“超日太阳”变更为“ST超日”,公司股票日涨跌幅限制由10%变更为5%,股票代码不变,仍为002506;公司债券交易保持不变,债券简称不变,仍为“11超日债”,债券代码不变,仍为112061.

倪开禄在上周超日太阳公司债债权持有人大会上曾表示,将如期支付所发公司债--11超日债首期利息,并承诺存续期的付息还本.