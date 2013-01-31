港报社评:影子银行隐患,整治刻不容缓--信报1月31日

评级机构惠誉昨天警告,由于中国近年信贷急速增长,地方债务风险有转移到中央资产负债表内的趋势;另一方面,非银行信贷或表外信贷在融资结构中比重也愈来愈大,不利金融稳定.很显然,中国影子银行的隐患,对中国金融体系带来的潜在威胁,大有浮头之势,须及早整治. 银行理财产品发行速度惊人.由于银行理财产品兑偿期限短,但资金投向期限长,“短借长贷”所形成的期限错配风险相当脆弱,并可产生牵连效应,难怪惠誉担心,一旦有银行大量购入或代销相关信托产品,恐怕令银行及客户皆蒙受损失.除了理财产品,民间借贷资金,估计也有30%来自银行,这些风险亦有机会传递至银行资产负债表之内.中国银监首先对理财产品的设计、销售和资金投向加强监督与管理,看来刻不容缓. 表外业务的项目,银行毋须为此而占用资本,但经营风险却依然存在,一旦风险暴露,银行仍要承担责任.惠誉昨天的报告,强调地方债务有逐步转移到中央政府资产负债表的潜在风险,该机构亚太区主权评级主管估计,待3月两会后,中国就会就解决地方债务问题向外提供更多资讯及处置方向. 中国影子银行是逃避过度管制的产物,解铃还需系铃人,取消那些不符合市场竞争原则和脱离发展现实的管制措施,如改革贷存比,合理地约束银行信贷扩张能力,并以法律及制度性安排,扩大金融市场进入,只有把隐蔽的影子银行风险,纳入监管框架中,将之暴露在阳光之下,才能根治问题.