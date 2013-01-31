港报社评:楼控辣招失效,延楼花期谋后动--经济日报1月31日

有发展商旗下的“旧契”楼盘推出40个月的远期楼花,此对楼控子弹有限的港府是一大启示.在遏需求辣招成效不彰下,港府若放宽新盘楼花期,将可藉提前释出供应暂缓住宅供应紧张,以换取时间攻坚中长期增供应措施. 港府对“新契”即一般新盘,则一律设20个月的楼花期限制,本意在项目已有一定兴建进度,烂尾机会较低;亦因楼市瞬息万变,楼花期愈长,小业主承受的风险亦愈大. 惟延长新盘楼花期固有风险,惟两害取其轻.对工程烂尾的忧虑,一来现时发展商实力已较过去雄厚,风险已降;二来港府可考虑对申请卖远期楼花的发展商加入财务条款,保证他们有财力完成项目,保障小业主权益. 至于楼市波动确难预料,故推售远期楼花的发展商有责任阐明风险,准买家亦须更深思熟虑,衡量楼市后向、置业需要与风险承受能力等,尤其2-3年后美国很可能已踏入加息周期,带动本港升息,对已偏高本港楼市造成调整压力. 当然,即使港府果断延长楼花期,发展商会否配合港府提前释出供应,抑或续惜售慢推,亦是未知之数.惟港府可将卖地计划亦推前,令发展商在要设法回笼资金增加土地储备下,卖远期楼花套现. 惟若未来土地供应跟不上,延长楼花期便只是透支已捉襟见肘的住屋供应,故港府治本之道,是把握延长楼花期所换取的时间,从速通过开拓新市镇、填海等增加土地与住屋供应,如此才能从根本上理顺楼市,让市民可望安居.