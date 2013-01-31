港报社评:缺人缺机延误工程,解困局须多管齐下--明报1月31日

政府致力增加房屋供应,但建筑界却出现人手和机械供不应求的困局.长远而言,政府必须有稳定而周详的基建规划,避免工程量大起大落,并同时培训足够的工人;中短期则应多管齐下,鼓励建造业改善薪酬及工业安全等待遇,吸引年轻人入行,必要时也可考虑输入本地短缺的外劳工种,避免建屋及基建工程大量延误,影响民生. 建造业出现人手及机械无法配合大量工程所需的困局,与近年香港工程量大起大落有关.数年前香港基建放缓,住宅单位施工大减,加上澳门大建赌场,不少建筑工人及相关机器设备都向外寻求出路,年轻人更不愿入行,建筑公司也收缩投资机械等设备. 面对当下人手及机械错配问题,中短期而言,政府必须多管齐下,尽快增加供应.最简单的方法,是增加输入预制组件,减少在香港的工序,政府应与行业代表合作研究是否可行,并尽快推行.此外,工程上马工人需求增加,工资上涨实属市场供求定律,若工资够高福利够好,工人自然会加入. 若此等办法也无法纾缓市场紧张,一些工种依然供不应求,便应考虑输入外劳.输入外劳并非万恶,过去香港曾在兴建新机场时大量输入外劳,现时部分安老院也经劳顾会审批输入护理员,外籍家庭佣工也是输入外劳.在适当时候输入适量外劳,对整体社会有利,只要安排得宜,政策上又已优先保障本地工人,经研究后确定社会有此需要,代表工人利益的工会也不会无理反对.