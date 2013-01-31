港报社评:薪要加,价难加,考验巴士公司--星岛日报1月31日

5家巴士公司的工会要求,今年全港专营巴士员工加薪8%;普罗市民赞同公司改善员工待遇之余,又担心会构成增加巴士车费的压力,希望巴士公司透过其他措施开源节流,减轻加薪对车费的影响. 工会认为认为公司有财力照顾员工加薪要求.工会指现时员工面对百物加价,工作压力大,起薪点低过物业管理员和洗碗工人,新入职员工流失率高逾70%.现时失业率低,企业普遍要加薪挽留和吸引人才,从司机流失情况,若然没有合理调整,巴士公司根本无法留住足够司机.由于员工薪酬是巴士公司最大的开支,如果把加薪开支悉数转嫁给乘客,产生的公用事业涨价潮,势必推高通胀,形成恶性循环. 巴士公司管理层的责任,是能够透过其他途径,消减增加车费构成的成本压力.巴士公司透过重组路,提高营运效率,减少浪费,是一条出路. 本港不断有新铁路落成,竞争性弱的巴士路,却因为地区阻力维持不变.九巴宣称去年上半年有70%路亏蚀,希望重组路提高效益,本月初屯门多条路实施重组和转乘计画,公司认为初步反应不俗,下一个目标是新界北区路. 巴士公司设计路要兼顾便民和效益,适当减少载客量不多的巴士在路面行驶,可以减少路面废气和塞车,省油兼准时省时,巴士公司节省成本,可以增加对港铁的竞争力.再加上长者及合资格伤残人士2元乘车,巴士公司增加客源又获政府补贴.做好开源节流,就可有助避免增加车费.