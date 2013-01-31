港报社评:奶粉列储备商品确有必要--文汇报1月31日

食物及卫生局局长高永文昨天表示,政府正研究多项措施,包括修例将奶粉列为法定“储备商品”,限制出口数量,预计在2-3日内公布.香港奶粉质量有保证,吸引大量游客购买,水货客亦藉两地价格差距大而大量购买出境图利,形成庞大的奶粉需求.香港把奶粉列作“储备商品”,不但可赋予本港海关权力主动执法,限制奶粉出境,而且有利保持本地奶粉供应长期稳定.当局应进一步完善奶粉供应渠道及加强海关执法,确保本地奶粉需求得到满足. 修例将奶粉列为法定“储备商品”,限制奶粉出境量,应付紧急或短期供应不足的情况,不但可从根本上压抑水货客行为,纾缓奶粉供应压力,更可赋予海关执法权力,主动处理水货客问题.“储备商品条例”列明,行政长官会同行政会议可指明任何物品为储备商品,以禁止或管制任何储备商品的买卖、进口或出口、流动或分配以及贮存,违犯条例者最高可处罚款10万元及监禁2年.目前水客一般每次可带奶粉20多罐,措施实施后,直接限制奶粉出境数量,海关亦可根据“储备商品条例”执法. 香港奶粉供不应求问题存在多年,每逢农历新年等需求高峰期,供应特别紧张,未来仍会有大批内地旅客访港购买奶粉,加上两地奶粉价格存在差距,本港奶粉需求只会有增无减.实施“储备商品”措施后,出境数量受到限制,有利于本港奶粉市场保持长期稳定供应.不过,当局仍需确保零售渠道畅通无阻,避免商店囤积推高零售价,同时加强海关执法,有力堵截水货客行为.