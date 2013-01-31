中国个股: 丽珠B拟以介绍形式转板H股,现金选择权溢价5%

路透北京1月31日 - 中国丽珠医药集团股份有限公司 周四公告称,公司B股拟以介绍形式在香港联交所上市及交易,公司将安排第三方向全体B股股东提供现金选择权,现金对价较停牌前B股价格溢价5%.

丽珠集团成为第三家宣布B转H的公司.此前中集集团 B股已成功以介绍方式转股H股市场,成为业内首家B转H公司,当时公司允许国内居民股东持有中集H股并抛售,但不可买入.之后万科 亦宣布其B转H计划,方案思路与中集集团类似.

丽珠公告显示,公司拟将11,199万股B股转为H股,B股股东可行使现金选择权,即以每股29.72港元获得现金对价.公司拟向香港联交所申请公众持股量不低于20%的豁免,以满足上市条件.

本次提供现金选择权的第三方包括公司公众股股东高瓴资本管理公司(Hillhouse)及其管理的基金、 国信证券(香港)资产管理有限公司.本次B转H方案还需获得公司股东大会、中国证监会及香港联交所等同意或批准.

丽珠集团指出,实施本方案有利于提升公司的国际形象、品牌知名度;同时,境外资本市场可为公司提供更加广阔的融资平台和价值实现平台,有利于公司参与境外资本运作,完成高效便捷的融资,实施境内外的业务拓展和资源整合,加速推进公司的国际化进程,促进产业结构向高级化方向发展,从而进一步提高公司综合竞争力.

丽珠集团曾是国内首家成功实施B股回购的上市公司.此前曾被市场认为是沪市B股转板H股最先试点的 的上柴股份 早前公告其B股回购方案,令B转H预期暂落空.

上海证券报周二引述国泰君安国际报告称,该券商披露了22家最有可能转板H股的B股公司名单,并预计初期10亿市值门槛是最低限.