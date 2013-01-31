港报财经评论:对冲基金布局A股--信报1月31日

对冲基金布局A股/习广思

股市派对还能维持多久?恒指连升多月后,以接近市场目标落地,大市整固早已开始,到底这场由资金流入带起的股市派对还有什么支撑因素?近期港股走势已不跟美股、日股,而且日股持续反弹也吸走了部分对冲炒家的资金.2月能够支持港股的因素,一是A股市况,二是公司业绩.股市派对是否结束,仍然难以定断,但当恒指接近24,000点,要再上试25,000点,岂是那么容易.再换个角度,仍然有意入市增持的投资者,应该乐见一个调整的来临.期指结算日成为看好的投资者屠熊日,恒指昨天甫开市抽升至高位23,916点,及后窄褔上落,收报23,822点,上升166点.大市成交额761亿港元,沽空比率9%.恒指未能突破24,000点阻力,看好的投资者屠熊差一步大功告成,但投资者应留意到,近日衍生市场淡仓街货增加,昨天汇控 再试高位,但put轮成交额增加.

市场上,有两类股份成为焦点,一是昨天提及的濠赌股及酒店股,濠赌股在2月初或再有数据炒作,加上农历新年将近,均有利好情绪因素.大行以股价落后、估值偏低的理由大幅上调香格里拉 目标价,反映酒店股获投资者留意,但该股在大行护航下被炒高,会否有”抽水”后着?另一类股份是中国内地券商股,QDII及QFII的消息陆续有来,加上A股气氛利好,这类股份仍可看好.市场”抽水”不绝,继续考验大市承接力,但高盛配售工行 获市场超购三倍,反应不俗,欧美投资者仍对中资股感兴趣.其次,盈警盈喜续左右个股表现,值得一谈的是航运股.尽管中海集运 发盈喜,但中远洋 及中海发展 均发盈警,行业盈利低迷情况未变.

中远洋连续两年亏损后,中国内地A股将变成ST股,假如今年再亏蚀,或会面对退市风险.其情况与钢铁股一样,但早前马钢 获母公司进行资产置换,才引起市场憧憬.中远洋管理层直言没有想过被救,将会透过”调结构”重新布局.换言之,自救也.无论是获救,抑或是自救,均反映这些行业到了求变求生的地步,正在由谷底逐步爬出生天.美股去年11月因”财政悬崖”问题大幅调整,但上升趋势仍未变,踏入1月,更获企业业绩支撑,近日标普500指数升至五年高位.美股强势,即使资金流反映有资金由美股流出,或转入垃圾债,或转到新兴股市.

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慎防欧罗获利回吐/苏子

昨天欧洲入市后,欧罗兑美元已成功突破1.35心理关口,以及2011年11月下旬的1.3548高位阻力,暂时最高曾见1.3555,即市升势看来仍有余未尽.不过,由于昨天市场正等待今晨联储局的议息结果,故近日表现强势的欧罗兑美元,或会在市场知悉议息结果后出现获利回吐的情况.倘若今晨联储局的议息结果未能刺激欧罗兑美元进一步走高,汇价却返回1.35关口附近甚至更低水平收市,令日线图呈现近似射击之星的不利形态,那便要提防欧罗兑美元近期的偏强走势或已暂时结束,随后汇价将在20天SMA支持以上以上落市的走势模式调整目前已呈现的技术走势.

目前欧罗兑美元虽然仍然呈现良好上升势头,但由于欧罗兑日圆、兑英镑及兑澳元等均已录得不少升幅,且技术上均已进入超买区,故一旦出现调整,预料将影响目前欧罗兑美元的强势,并出现一个较为显着的调整市.欧罗兑澳元已升至1.2991高位,直逼1.30心理关口及去年的1.3032高位.如欧罗兑澳元未能在昨晚更上层楼,并企稳在1.30心理关口以上收市,预料汇价将向下出现较为显着的调整市,返回1.28支持关口以下波动.相信一旦欧罗兑澳元掉头回落,将拖累欧罗兑美元回落至1.34支持关口以下.

近期欧罗兑英镑的上升动力主要来自英镑汇价的大弱势.留意前天英镑兑美元触及1.5673低位后便以大阳烛回升,并在日线图上呈现双日转向的利好形态,故英镑汇价近期的大弱势有望告一段落.昨天欧罗兑英镑在英镑汇价回稳下仍能再创2011年11月以来的新高水平,主因与昨天欧洲市欧罗汇价全面走强,兑美元更升破1.35心理关口有关.如欧罗兑美元昨晚乏力高收,预料欧罗兑英镑近期的强势或已到了尾声,稍后返回0.84支持关口以下波动的可能性甚高.