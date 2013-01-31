《全球主要央行动态》--1月31日

以下所列为上周四下午至本周四上午(1月24日-1月31日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储, FED)保持每月850亿每月的债券购买刺激计划不变,并称经济成长已陷入停滞,但表示经济回落可能只是暂时现象.美联储称就业市场持续温和复苏改善步伐,并重申承诺购买债券,直到就业前景明显好转.

美联储还表示,家庭支出和企业固定投资增加,楼市显示进一步改善.尽管全球金融市场压力已有所减轻,但美联储继续认为经济前景有下滑风险.

联储宣布维持利率在0-0.25%区间不变,并重申只要失业率高于6.5%,一至两年预估通胀不超过2.5%,较长期通胀预期良好受控,美联储就将维持联邦基金利率在0-0.25%区间.

**日本**

日本央行(BOJ)将设立一项新方案,在自然灾害等危机导致政府无法发行足够债券时,向政府提供资金.这给了日本政府在紧急状况下依赖央行资金的更大余地.日本政府批准规模1.02万亿美元的新一财政年度预算草案,目标为四年来首次税收高于新债发行规模,但政府支出的46.3%仍要依靠举债支应.

日本央行12月会议记录显示,央行审议委员石田浩二在此次会上建议,将央行固定利率市场操作及其它贷款计划的利率由0.1%下调至0.03%.石田浩二还建议央行取消向金融机构支付超额准备金利息.上述提议被8-1的投票结果否决.

但这些提议同时表明,日本央行进一步放宽政策的可能举措.

日本央行副总裁山口广秀称,央行将进一步采取大胆货币政策的举措,指出央行已明确承诺将在明年和以后持续推出宽松举措.他认为日本经济仍疲弱但预计在今年年中会恢复温和复苏,日圆近期明显转弱,或支撑出口.他并称,央行在必要时或会增加资产的购买.

日本央行总裁白川方明表示,日本央行采取强有力的货币宽松举措,将对抗通缩视为其最大的任务.白川方明称日本央行已经明确今明两年的政策立场,并称日央行将基于自己的判断和职责来拟定政策.

**中国**

中国央行副行长潘功胜表示,建立合理均衡的社会融资结构是未来金融业改革重要内容.央行会加强部门协作,加强债券市场建设.中国证券报并援引他在中国经济年会(2012-2013)上的表述称,从2013年开始,央行不仅发布整个国家融资规模,也将发布分地区融资规模总量.

中国央行副行长兼国家外汇管理局局长易纲表示,中国央行对人民币的国际化采取市场化取向,没有刻意地支持或提倡;同时他认为,目前人民币汇率比较接近平衡水平.

**欧洲**

欧洲央行总裁德拉吉表示,欧洲央行预期欧元区经济今年稍晚将复苏,他并称,金融市场改善情况尚未传导至一般经济."我们预期今年下半年经济将复苏,"德拉吉在达沃斯世界经济论坛指出."所有指标都指向金融情况大幅改善."

欧洲央行执委亚斯穆森(Joerg Asmussen)呼吁通过国际合作,共同面对有关当前各国货币竞相贬值的辩论,并称央行并非解决结构性问题的机构.各国央行官员和政界人士已就货币竞相贬值的风险发出警告.亚斯穆森表示,该事宜最好在国际合作的背景下解决.

欧洲央行认为将高风险交易业务与银行主流业务进行区隔,具有合理性,但仍未完全支持将银行存款部门与风险较高的投资银行业务进行隔离.在周一公布的一份文件中,欧洲央行亦支持一些提议,让破产银行的债券持有人承担损失,但欧洲央行希望进一步研究这种"自救"规定的实际影响.

瑞士央行副总裁丹亭在Tribune de Geneve报上发表的采访稿中称,该央行设定的瑞郎兑欧元上限为1.20的政策未有小幅调整的打算.丹亭还表示很高兴看到此上限受到的压力缓解,但称即使瑞郎依然被高估,央行也未有小幅调整此政策的打算.

英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯(David Miles)质疑,央行能否从即将到任的新总裁卡尼(Mark Carney)拥护的长期低利率承诺中受益.迈尔斯此番质疑,为卡尼7月上任后是否能为英国央行带来大的变化更增不确定性.

**香港**

香港金管局表示,截至2012年底新造按揭的平均供款与入息比率(供楼负担比率)维持于第三季度的36%.金管局会继续密切留意按揭市场发展,并因应楼市周期的演变推出适当的措施,保障银行体系的稳定.

**韩国**

会议记录显示,韩国央行本月稍早以6-1的投票结果决定维持利率不变,以进一步评估去年两次降息以及全球经济变化所产生的影响.会议记录显示,七名委员中只有Ha Sung-keun反对维持利率不变.他赞成降息至2.50%,指因经济复苏延迟以及韩元升值.

韩国央行政策委员会提高了警告调门,称发达经济体率先实施的超宽松货币政策可能导致资本流入大增."保护主义氛围正在弥漫,韩国需要更加严肃地加以对待."央行货币政策委员会委员Ha Sung-keu代表该委员会对记者表示.

**新西兰**

新西兰央行连续第15次会议维持指标利率在纪录低位不变,但就本币汇率偏高及震后重建和楼市复苏引发的通胀压力上升提出警告.新西兰央行表示,去年4月以来2.5%的官方指标利率水平仍是"适宜的".新西兰央行总裁惠勒指出,随着全球和国内经济前景好转,高房价带来压力,新西兰元强势也对经济产生影响.

**印度**

印度央行一如预期将政策利率调降25基点,因通胀有所降温,此为九个月来首度降息,旨在支撑经济.印度经济有可能出现10年来最低增速.印度央行将指标回购利率下调至7.75%,一如路透调查的预估.

但印度央行出人意料地调降银行存款准备金率25个基点至4.00%,这将为银行体系额外挹注1,800亿卢比.

**菲律宾**