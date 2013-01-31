港报财经评论:港股失方向,入市考耐性--经济日报1月31日

港股失方向, 入市考耐性/林瑞芬

港股昨结算高收,但”滞涨”现象强,现货追涨动力不足,由最多升261点转为最终升166点收市,报23,822.展望2月,中国内地股市11日至15日休市,港股暂失方向,未是大调都可能仍”滞涨”,考验耐性.综合港股冲高势,蓝筹同创52周新高位股份共只有11只,大市成交额761亿港元,不算太配合.国指亦未随恒指创新高,由此显示现货之追涨动力确一般.惟熊证重货区23,800-24,099在前,不排除因技术性挟仓因素续反覆试冲,24,000视为心理关口,但技术上以2011年1月至4月两个高位连成的阻力区24,400-24,500为关键.

今个月市场普遍看到大市疲态尽露,或多或少选择观望或略为减持,然而市况就是不肯回头,猜想可因人而异.若想起”生于忧患,死于安乐”,大跌市不是应该出其不意?现况大户这么容易被普罗大众察觉忧患,让大家安全逃生,短线反而应该没问题.当然也可是大户设局,所谓股场如赌场,最怕你不来,跌唔落,日后跌少少,小投资者好容易会选择再上车,到上车升多少少,然后来个深度震仓又如何?揣测一场也可能是空想.说到底,自去年9月近19,000升浪近5,000点,平均一个月近1,000点,随时确有可能找个藉口回气,但在目前还未有明确见短期顶位前,回气那段点发展暂难估计.监势为上,到要回调时自有反应,参考盈利面算几强的铁路基建股,近月股价有起有跌,未能做到日日升.铁路基建股中国中铁 在1月冲高位4.98港元后回调,失守上升轨就知来真调,低见4.23港元,昨报4.48港元.中国铁建 同期亦由9.54港元一度跌至8.09港元,走势一样是先守上升轨,昨收8.44港元.两股已调整近去年9月延伸升浪的0.382倍,估量调整比率在升浪的0.382-0.5倍之间筑底,即中国中铁应在3.9-4.18港元止跌回稳,中国铁建应在7.6-8港元止跌回稳,如能做到,可再作上车部署中线以反映盈利的回升面.后市恒指如失守自去年9月延伸的上升轨23,200,先较为担心.

说回耐性等低收集,心水之一除内房股外,就是内险股.中证监主席郭树清访台最终目的是引台资入中国内地股市,自去年始不断加强海外资金投资中国内地股市渠道及额度,正如所讲,要结构性改革股市,小投资者淡出,增加机构性投资者的比重.言出必行,资本市场正在改革图释出红利,作为机构性投资者组合中的其中支柱──保险机构,也不容忽视,今年来讲,确认为内险股有前途,早前已先后分析过国寿 及中国太平,今日分析中国太保 的投资价值. --------------------------------------------------------------------------

行业出谷底,航运股起锚/余少文

虽然中资股昨日反弹,但维持国企指数上落市格局及待变中.至于中国远洋 发出2012年盈警,惟随着欧美经济稳定,以及个别航运股录得盈利,航运业应开始走出谷底.中国内地股市昨日反覆向好,国企指数再挑战12,250点,只是看好的投资者未见积极抢攻,国指高见12,236点回软,全日只升94点或0.8%,收12,172点,成交额约174亿港元,撇除高盛上日减持工商银行 因素后,成交额增加,主要是金融股成交量增加所致,逾60%主板H股随大市回升.至于红筹指数升31点或0.7%,收4,738点,成交额77亿港元,继续由能源类股份领涨.早前指出,已发出去年业绩盈喜的H股,较去年中期及首三季业绩的盈喜股数目为多,但不少股份仍处于亏损状况,当中航运股由上年的齐齐发盈警.到目前为止,中海集运 发出盈喜,中远洋则发盈警,令人觉得航运业前景仍是不明朗,但从中远洋和中海集运两大龙头股业绩预告当中所见,反而认为航运业可能见底,航运股有机会再度起锚,是今年值得留意的行业.

去年底曾指出航运股是第四季黑马股,股价表现尚算不错,近日回落则是中远洋发出盈警所累.中远洋盈警通告指去年会大幅亏损,解释期内国际航运业供求失衡,尽管去年集装箱市场运价有所恢复,但全年总体水准仍不甚理想,波罗的海指数全年平均值为920点,较2011年平均值1,549点下跌41%.与此同时,燃油及相关成本亦居高不下.实际上,中远洋在披露去年第三季业绩时已发出盈警,预期全年亏损,即市场三个月前已知道这利淡消息,惟股价过去一个季度仍然反覆上升.至于中海集运指去年航运市场形势有所改善,集装箱运输需求有所回暖,航线运价逐步恢复,故去年业绩可以亏转盈,似乎航运业并非太差.

见到中远洋2011年第四季亏损高达57亿元人民币,全年蚀104亿元人民币,但去年虽亏损,但首三季是逐季减少,第三季只蚀15亿元人民币,除非第四季录得逾44亿元人民币盈利,否则全年继续亏损是预期之内,关键在于第四季亏损会否减少又或录得盈利.至于中海集运去年首三季仍然是亏损2.9亿元人民币,但跟中远洋2011年业绩一样,第四季蚀最多达12亿元人民币,但今年第二季开始亏转盈,第三季盈利增加至9.9亿元人民币,业绩也是逐季改善,跟中远洋不同在于一个亏损减少,一个盈利回升.