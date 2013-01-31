中国农业: 今年将提高粮食主产区稻米最低收购价格水平近一成--发改委

路透北京1月31日电 - 中国政府今年将继续在粮食主产区实行最低收购价格政策,并适当提高其价格水平,其中稻米最低收购价较去年提价7.1%-10%,以保护农民种粮积极性及促进粮食生产发展.

据国家发改委周三晚间在其网站刊登的新闻稿,国务院批准提高2013年生产的各类稻米最低收购价格,与去年比提价幅度为每50公斤10-12元不等,至132-150元的水平.

据商务部同日发布的新闻稿,中国国产大米自给率达98%以上.去年因国外大米价格低于国内水平,中国企业扩大了碎米和普通白米等工业用途大米进口量,全年大米进口同比增长3.1倍至231.6万吨.

而这也令市场担心因中国大米进口量激增而带动国际米价上涨.商务部新闻稿引述对外贸易司负责人称,去年中国净进口量在全球贸易总量中的占比只有5%左右,难以推高全球粮价.

"我国适量增加大米进口对稳定国际粮价,支撑国际大米供给起到了一定作用.同时,当国际粮价涨幅较大时,我进口数量会相应减少."该负责人说.

中国2012年全国粮食总产量58,957万吨,比2011年增产3.2%,其中稻谷产量20,429万吨,增产328万吨.(完)

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和商务部网站(here) (发稿 李然; 审校 曾祥进)