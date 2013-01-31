中国基金: 博时亚洲票息债券型基金将比例配售,为QDII基金五年多来首见

路透上海1月31日 - 中国博时基金管理公司周四公告称,旗下正在发行的博时亚洲票息收益债券型证券投资基金提前结束募集,并进行末日比例配售.而上一次看见比例配售,还是2007年下半年国内首批合格境内机构投资者(QDII)基金发行之时.

博时基金公告称,该基金自1月14日开始募集,原定募集截止日为周五(2月1日).基金发售期内,广大投资者认购踊跃.根据初步统计,该基金累计认购申请已达到基金募集份额目标上限18亿份,公司决定周四起结束募集,周三为本次募集末日.

同时,博时基金将按照基金发售公告中的相关规定进行末日比例配售,末日认购申请确认份额和比例以基金管理人公告为准.

2007年中国首发QDII基金产品出现热销,例如首发规模上限为40亿美元的上投摩根亚太优势基金(QDII),当时有效认购申请金额竞然高达1,162.6亿元,最终配售比例为25.8%.不过,首批QDII基金出海正遇全球金融危机,业绩不佳,国内投资者对QDII产品的热情明显下降.