中港个股: 中国中冶去年预亏约72亿,主因计提大额资产减值准备

路透上海1月31日 - 中国冶金科工股份有限公司 周四公告称,预计2012年经营业绩将出现亏损,金额为72亿元人民币左右,主要因对持有的中冶葫芦岛有色金属集团公司应收账款等计提大额坏账准备.

除对中冶葫芦岛有色金属集团应收账款外,造成该公司去年亏损的主要原因还包括承建的中信泰富西澳大利亚SINO铁矿工程承包项目工程相关损失、下属中冶澳大利亚控股持有的兰伯特角铁矿项目资产计提减值准备,以及旗下多晶硅企业的大额亏损.

中冶表示,其中对葫芦岛有色金属集团应收款项计提了约69亿元坏账准备.不过因于2012年12月31日将所持葫芦岛有色股权转让给公司控股股东,葫芦岛有色不在合并报表范围内,因此转回本年度及以前年度超额亏损约30亿元.综上合计导致去年净利减少约39亿元.

公司并称,中国中冶对承建的中信泰富西澳大利亚SINO铁矿工程承包项目工程承包合同预计总成本超出已认可的项目成本部分约31亿元,计提为当期合同预计损失,导致相同金额的净利润减少.

此外,公司对下属中冶澳大利亚控股有限公司所持有的兰伯特角铁矿项目资产,计提资产减值准备人民币约23亿元.其中,2012年上半年计提人民币18.1亿元此前已披露,下半年计提约5亿元.

另外,中国中冶表示,由于多晶硅市场价格持续低迷,造成下属洛阳中硅高科技有限公司2012年度大额亏损,不过公司未透露具体金额.

中国中冶2011年实现净利42.43亿元,基本每股收益0.22元.