更新版 1-台湾数据: 去年第四季GDP创五季来高位,景气步上复苏轨道

(新增分析师评论及官员谈话)

* 去年第四季经济成长概估3.42%,创五季以来最大

* 景气步上复苏轨道

* 产业起落变化很大

路透台北1月31日 - 台湾去年第四季经济成长率概估达3.42%略高于预期,并创下五季以来最高.今年全年经济成长率上调至3.53%,主因调高出口和投资略微上修.分析师表示,上半年货币政策还未见有调整的机会.

主计总处表示,由各项的经济指标来看,景气已明显复苏.不过,美国财政悬崖和欧债的情势仍未达最后的解决,仍然是今年国际景气复苏的变数,此外,日本新提出的经济对策方案,以及后续对日圆走势的影响,也是变数之一.

"台湾经济已进入上修循环,去年上半年已完成触底,目前轨道慢慢向上."元大投顾总经策略师王诚宏说.

永丰银行经济分析师陈鸿书则表示,到第四季之前,我们都不预期台湾央行会对货币政策有所调整,整个经济情势还没有好到可以升息.此外,如果中国开始规范过热的房地产并进行改革,今年下半年的不确定因素就会较多.

王诚宏也认为,由于今年上半进入低基期的周期,预估第三季以前都会不错,加以第四季旺季,所以全年GDP还有上修的可能.至于货币政策要到第三季才有改变机会,会朝升息的方向考虑.

台湾央行在去年第四季利率决策会议中,一如预期地维持利率不变.已是第六度维持重贴率在1.875%. 央行总裁彭淮南在记者会上表示"景气是上来了,但上来的斜率不大."

以下为主计总处公布的相关数据:

*2012年第四季经济成长率年增3.42%(路透调查为预估成长3.10%)

*2012年第四季经济成长率经季调对上季成长1.47%(SAQR)

以下为预估值:

*2013年GDP按年成长3.53%(先前估为成长3.15%)

*2013年CPI按年成长1.31%(先前估为成长1.27%)

*2013年出口年增6.07%,进口年增6.95%

欲浏览台湾GDP及外销订单图表,请点选(link.reuters.com/waq55s)

**产业起落变化很大**

主计总处高志祥科长在记者会上表示,近年国际景气变化很快速,尤其是台湾的产业竞争力在全球化的竞争之下,近年如手机产业、面板产业的表现起落很大,对台湾经济成长的影响也很大.

高志祥进一步解释,例如台湾的半导体大厂--台积电 在近期行动晶片的产品有很强的竞争力,主要还是过去几年它大量资本投入高阶制程,因此竞争力趋强;另外面板产业方面,近年则因大陆起而竞争,以及有多家国际级的公司竞争,令面板厂先前业续表现不好.但近期又因大尺寸的应用以及触控等等新兴应用让产业走势明显回温;还有手机产业,过去两年来业绩大幅起落,但近期相关公司的业绩明显止稳,这些转变都对出口有正面的帮助.

国际景气方面,美国甫公布去年第四季GDP意外萎缩0.1%,但预计只是暂时现象

亚洲经济体方面,日本近期则是公布12月工业生产较上月增长2.5%,增速创11年6月以来最快. 菲律宾也公布第四季GDP较前季意外成长1.5%,强化该国央行维持利率在纪录低位的决定. (完)