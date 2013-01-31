《亚洲金融市场假期一览表》--1月31日-12月31日

(敬告客户:路透英文新闻即将停止提供假期一览表服务,中文新闻也将做出相应调整,于每周一发出按国别/地区别的假期页面代码表,欢迎您点阅参考.如您有任何意见或建议,请发邮件给 meg.shen@thomsonreuters.com)
亚洲金融市场假期如下:
2月1日(周五)--马来西亚
2月6日(周三)--新西兰
2月7日(周四)--台湾
2月8日(周五)--台湾
2月11日(周一)--中国、香港、日本、马来西亚、新加坡、韩国、台湾
2月12日(周二)--中国、香港、马来西亚、新加坡、台湾
2月13日(周三)--中国、香港、台湾
2月14日(周四)--中国、台湾
2月15日(周五)--中国、台湾
2月25日(周一)--泰国
2月28日(周四)--台湾
3月1日(周五)--韩国
3月12日(周二)--印尼
3月20日(周三)--日本
3月27日(周三)--印度
3月28日(周四)--菲律宾
3月29日(周五)--澳洲、香港、印度、印尼、新西兰、菲律宾、新加坡
4月1日(周一)--澳洲、香港、新西兰
4月4日(周四)--中国、香港、台湾
4月5日(周五)--中国、香港、台湾
4月8日(周一)--泰国
4月9日(周二)--菲律宾
4月15日(周一)--泰国
4月16日(周二)--泰国
4月23日(周二)--印度
4月25日(周四)--澳洲、新西兰
4月29日(周一)--日本
5月1日(周三)--中国、香港、印度、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、台湾、泰国
5月3日(周五)--日本
5月6日(周一)--日本、泰国
5月9日(周四)--印尼
5月13日(周一)--菲律宾
5月17日(周五)--香港、韩国
5月24日(周五)--马来西亚、新加坡、泰国
6月3日(周一)--新西兰
6月6日(周四)--印尼、韩国
6月10日(周一)--澳洲
6月12日(周三)--中国、香港、菲律宾、台湾
7月1日(周一)--香港、泰国
7月15日(周一)--日本
7月22日(周一)--泰国
8月5日(周一)--印尼
8月6日(周二)--印尼
8月7日(周三)--印尼
8月8日(周四)--印尼、马来西亚、新加坡
8月9日(周五)--印度、印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡
8月12日(周一)--泰国
8月15日(周四)--印度、韩国
8月21日(周三)--菲律宾
8月26日(周一)--菲律宾
9月9日(周一)--印度
9月16日(周一)--日本、马来西亚
9月18日(周三)--韩国
9月19日(周四)--中国、韩国、台湾
9月20日(周五)--香港、韩国、台湾
9月23日(周一)--日本
10月1日(周二)--中国、香港
10月2日(周三)--中国、印度
10月3日(周四)--中国、韩国
10月4日(周五)--中国
10月10日(周四)--台湾
10月14日(周一)--香港、印度、印尼、日本
10月15日(周二)--印度、印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡
10月23日(周三)--泰国
10月28日(周一)--新西兰
11月1日(周五)--菲律宾
11月4日(周一)--日本、新加坡
11月5日(周二)--印尼、马来西亚
11月6日(周三)--印度
11月14日(周四)--印度
12月5日(周四)--泰国
12月10日(周二)--泰国
12月23日(周一)--日本
12月24日(周二)--菲律宾
12月25日(周三)--澳洲、香港、印度、印尼、马来西亚、新西兰、菲律宾、新加坡、韩国
12月26日(周四)--澳洲、香港、印尼、新西兰
12月30日(周一)--菲律宾
12月31日(周二)--印尼、日本、菲律宾、韩国、泰国
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
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(整理 张若琪)