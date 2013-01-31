《欧美金融市场假期一览表》--1月31日-12月31日

(敬告客户:路透英文新闻即将停止提供假期一览表服务,中文新闻也将做出相应调整,于每周一发出按国别/地区别的假期页面代码表,欢迎您点阅参考.如您有任何意见或建议,请发邮件给 meg.shen@thomsonreuters.com)