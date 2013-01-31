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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 07:09 BJT

****主要国家经济指标预测--2月1日****

路透1月31日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:    

 1月31日-2月8日
 GMT时间      经济指标/活动                              公布时段       预估值       前值
 0800         英国Halifax房价指数(较前月)                     1月           --      +1.3%
                   三个月房价指数(较上年同期)             截至1月           --      -0.3%
 1月31日(四)
 2330         日本所有家庭支出(较上年同期)                   12月        -0.3%      +0.2%
                           (较前月)                                      -0.6%      -0.1%
 2330         日本求才求职比                                 12月         0.80       0.80
 2330         日本失业率                                     12月         4.1%       4.1%
 2月1日(五)
 0000         韩国出口(较上年同期)                        1月初值       +10.6%      -5.7%
                 进口(较上年同期)                                        +2.4%      -5.2%
                 贸易收支(亿美元)                                           --   顺差19.2
 0000         韩国汇丰/MARKIT制造业指数                       1月           --      50.08
 0030         澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季)              第四季       +0.4%       +0.6%
                              (较上年同期)                              +1.3%       +1.1%
 0830         瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI)                  1月        50.5        49.5
 0843         意大利Markit/ADACI制造业PMI                     1月        47.4        46.7
 0848         法国Markit制造业PMI                             1月        42.9        42.9
 0853         德国Markit/BME制造业PMI                         1月        48.8        48.8
 0858         欧元区Markit制造业PMI                           1月        47.5        47.5
 0900         意大利失业率                                   12月       11.2%       11.1%
 0928         英国Markit/CIPS制造业PMI                        1月        51.0        51.4
 1000         欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年       1月初值       +2.2%       +2.2%
              同期)                                                            
 1000         欧元区失业率                                   12月       11.9%       11.8%
 1330         美国非农就业岗位(万个)                          1月    增加16.0    增加15.5
                  民间就业岗位(万个)                                 增加16.5    增加16.8
                  失业率                                                 7.8%        7.8%
                  平均时薪                                              +0.2%       +0.3%
                  每周平均工时                                           34.5        34.5
                  制造业就业岗位(万个)                                  增加1     增加2.5
 1358         美国Markit制造业PMI                         1月终值          --        56.1
 1430         加拿大经季节调整的RBC制造业PMI                  1月          --       50.40
 1455         路透/密西根大学美国消费者信心指数           1月终值        71.5        71.3
                                   现况指数                              84.3        84.8
                                   预况指数                              63.0        62.7
 1500         美国供应管理协会(ISM)制造业指数                 1月        50.6        50.2
                                 物价分项指数                            56.0        55.5
                                 就业分项指数                              --        52.7
                                 新订单分项指数                            --        50.3
 1500         美国建筑支出                                   12月       +0.6%       -0.3%
 1530         美国ECRI一周领先指标                    1月25日当周          --       130.6
            
    附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:  

 1月30日(三)
 GMT时间       经济指标/活动                             公布时段        现值       预估值
 2350          日本工业生产                              12月初值       +2.5%        +4.5%
                  工业生产一个月预估                         12月       +2.6%           --
                  工业生产两个月预估                                    +2.3%           --
 2350          日本投资外国债券(亿日圆)                      上周   买超6,631           --
               外资投资日本股市(亿日圆)                             买超2,486           --
 1月31日(四)
 0001          英国GfK消费者信心指数                          1月        负26         负29
 0030          澳洲民间信贷(较上月)                          12月       +0.4%        +0.2%
               澳洲房屋贷款(较上月)                          12月       +0.3%           --
 0030          澳洲出口物价(较前季)                        第四季       -2.4%        -1.5%
                  进口物价(较前季)                                      +0.3%        +0.5%
 0130          日本加班薪资                                  12月       -0.1%           --
 0500          日本建筑订单(较上年同期)                      12月       +4.8%           --
 0500          日本房屋开工(较上年同期)                      12月      +10.0%       +13.5%
 0700          英国Nationwide房价指数(较上月)                 1月       +0.5%        +0.2%
                  Nationwide房价指数(较上年同期)                         持平        -0.3%
 0700          德国实质零售销售(较上月)                      12月       -1.7%        -0.1%
                  实质零售销售(较上年同期)                              -4.7%        -1.6%
 0745          法国消费者支出                                12月        持平        +0.2%
 0745          法国生产者物价指数(PPI)(较前月)               12月       -0.3%        -0.2%
 0855          德国经季节调整失业人数变化(万人)               1月     减少1.6      增加0.8
                  未经季节调整失业人数(万人)                            313.8          320
                  经季节调整失业率                                       6.8%         6.9%
                  经季节调整失业人数(万人)                              291.6           --
 0900          意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)             12月       -0.2%         持平
                                  (较上年同期)                          +1.8%           --
 1300          德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)       1月初值       -0.7%        -0.5%
                                    (较上年同期)                        +1.9%        +2.0%
 1300          德国消费者物价指数(CPI)(较前月)            1月初值       -0.5%        -0.4%
                                (较上年同期)                            +1.7%        +2.0%
 1230         美国Challenger企业计划裁员人数(万人)            1月       4.043           --
 1330         美国个人所得                                   12月       +2.6%        +0.8%
                 个人支出                                               +0.2%        +0.3%
                 个人消费支出(PCE)物价指数                              +1.4%           --
                 核心PCE物价指数                                         持平        +0.1%
                 实质个人支出                                           +0.2%           --
 1330         美国一周初请失业金人数(万人)            1月26日当周        36.8         35.0
                 初请失业金人数四周均值(万人)                            35.2           --
                 续请失业金人数(万人)                 1月19日当周       319.7        317.6
 1330         美国雇佣成本                                 第四季       +0.5%        +0.5%
 1330         加拿大GDP(较前月)                              11月       +0.3%        +0.2%
 1330         加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)              12月        持平         持平
                                    (较上年同期)                        +0.2%           --
 1430         美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值              12月       +0.9%           --
 1445         美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                   1月        55.6         50.5
 2300         韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)                 1月       +0.6%        +0.6%
                                  (较上年同期)                          +1.5%        +1.6%
 (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大         [US/ECIC            日本与韩国                       
                               N]                            
    欧洲                 [EU/ECIC            澳洲与新西兰                     
                               N]                            
    中国                 [ECI-DIA            台湾                             
                          RY-CDS]                            
 
 已公布经济指标一览
    美国                 [ECI/USC            日本                             
                               N]                            
    欧洲                 [ECI/EUC            韩国                             
                               N]                            
    中国                                     香港                             
    澳洲                 [AU/STAT            台湾                             
                              CN]                            
 
 (整理 杜明霞/张明钧; 审校 于春红)

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