主要国家经济指标预测--2月1日****

美国个股：通用汽车拒绝将公司普通股分为两级的提议
路透3月28日 - 通用汽车周二拒绝了投资大亨David Einhorn的提议。Einhorn此前提议公司将普通股分为两种级别来帮助提振股价。
路透1月31日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程: 1月31日-2月8日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 1月 -- +1.3% 三个月房价指数(较上年同期) 截至1月 -- -0.3% 1月31日(四) 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 12月 -0.3% +0.2% (较前月) -0.6% -0.1% 2330 日本求才求职比 12月 0.80 0.80 2330 日本失业率 12月 4.1% 4.1% 2月1日(五) 0000 韩国出口(较上年同期) 1月初值 +10.6% -5.7% 进口(较上年同期) +2.4% -5.2% 贸易收支(亿美元) -- 顺差19.2 0000 韩国汇丰/MARKIT制造业指数 1月 -- 50.08 0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第四季 +0.4% +0.6% (较上年同期) +1.3% +1.1% 0830 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 1月 50.5 49.5 0843 意大利Markit/ADACI制造业PMI 1月 47.4 46.7 0848 法国Markit制造业PMI 1月 42.9 42.9 0853 德国Markit/BME制造业PMI 1月 48.8 48.8 0858 欧元区Markit制造业PMI 1月 47.5 47.5 0900 意大利失业率 12月 11.2% 11.1% 0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 1月 51.0 51.4 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年 1月初值 +2.2% +2.2% 同期) 1000 欧元区失业率 12月 11.9% 11.8% 1330 美国非农就业岗位(万个) 1月 增加16.0 增加15.5 民间就业岗位(万个) 增加16.5 增加16.8 失业率 7.8% 7.8% 平均时薪 +0.2% +0.3% 每周平均工时 34.5 34.5 制造业就业岗位(万个) 增加1 增加2.5 1358 美国Markit制造业PMI 1月终值 -- 56.1 1430 加拿大经季节调整的RBC制造业PMI 1月 -- 50.40 1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 1月终值 71.5 71.3 现况指数 84.3 84.8 预况指数 63.0 62.7 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 1月 50.6 50.2 物价分项指数 56.0 55.5 就业分项指数 -- 52.7 新订单分项指数 -- 50.3 1500 美国建筑支出 12月 +0.6% -0.3% 1530 美国ECRI一周领先指标 1月25日当周 -- 130.6 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 1月30日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2350 日本工业生产 12月初值 +2.5% +4.5% 工业生产一个月预估 12月 +2.6% -- 工业生产两个月预估 +2.3% -- 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 买超6,631 -- 外资投资日本股市(亿日圆) 买超2,486 -- 1月31日(四) 0001 英国GfK消费者信心指数 1月 负26 负29 0030 澳洲民间信贷(较上月) 12月 +0.4% +0.2% 澳洲房屋贷款(较上月) 12月 +0.3% -- 0030 澳洲出口物价(较前季) 第四季 -2.4% -1.5% 进口物价(较前季) +0.3% +0.5% 0130 日本加班薪资 12月 -0.1% -- 0500 日本建筑订单(较上年同期) 12月 +4.8% -- 0500 日本房屋开工(较上年同期) 12月 +10.0% +13.5% 0700 英国Nationwide房价指数(较上月) 1月 +0.5% +0.2% Nationwide房价指数(较上年同期) 持平 -0.3% 0700 德国实质零售销售(较上月) 12月 -1.7% -0.1% 实质零售销售(较上年同期) -4.7% -1.6% 0745 法国消费者支出 12月 持平 +0.2% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.3% -0.2% 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 1月 减少1.6 增加0.8 未经季节调整失业人数(万人) 313.8 320 经季节调整失业率 6.8% 6.9% 经季节调整失业人数(万人) 291.6 -- 0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.2% 持平 (较上年同期) +1.8% -- 1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 1月初值 -0.7% -0.5% (较上年同期) +1.9% +2.0% 1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月初值 -0.5% -0.4% (较上年同期) +1.7% +2.0% 1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 1月 4.043 -- 1330 美国个人所得 12月 +2.6% +0.8% 个人支出 +0.2% +0.3% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.4% -- 核心PCE物价指数 持平 +0.1% 实质个人支出 +0.2% -- 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月26日当周 36.8 35.0 初请失业金人数四周均值(万人) 35.2 -- 续请失业金人数(万人) 1月19日当周 319.7 317.6 1330 美国雇佣成本 第四季 +0.5% +0.5% 1330 加拿大GDP(较前月) 11月 +0.3% +0.2% 1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 持平 持平 (较上年同期) +0.2% -- 1430 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 12月 +0.9% -- 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 1月 55.6 50.5 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.6% +0.6% (较上年同期) +1.5% +1.6% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 [US/ECIC 日本与韩国 N] 欧洲 [EU/ECIC 澳洲与新西兰 N] 中国 [ECI-DIA 台湾 RY-CDS] 已公布经济指标一览 美国 [ECI/USC 日本 N] 欧洲 [ECI/EUC 韩国 N] 中国 香港 澳洲 [AU/STAT 台湾 CN] (整理 杜明霞/张明钧; 审校 于春红)
路透3月28日 - 通用汽车周二拒绝了投资大亨David Einhorn的提议。Einhorn此前提议公司将普通股分为两种级别来帮助提振股价。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月27日当周 3月28日(二) 2350 日本零售销售(较上年同期) 2月 +0.5% +1.0% 3月29日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超1,494 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超5,804 3月30日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 2月 -- +1.7% (较前月) --
* 美元跌至四个半月低点后回稳 * 英国触发里斯本条约第50条前欧元和英镑下滑 (新增文末表格) 路透纽约3月28日 - 美元周二从四个半月低点回升，因一位美国联邦储备理事会(FED/ 美联储)决策者的讲话巩固了美国将进一步升息的预期，而围绕英国退欧的不确定性则打压 欧洲货币。 美联储副主席费舍尔在接受电视访问时表示，今年美国再加息两次看来“合理”。 数据显示美国消费者信心升至逾16年最高水准，对美元也有支撑作用。 美元兑多数主要货币在中午交易时段反弹，今日稍早为持平至下滑。 美元指数 尾盘升0.6%，至99.711，为3月1日来最大单日百分比升幅。 “消费者信心改善，加上消费和支出增强，对美国经济成长前景利多。”Mizuho Corpo rate Bank汇市策略师Sireen Harajli表示。 另外，Harajli称，美元“在上周五医保议案被撤回后，昨日跌了不少，所以在周一触 及低点后出现了一些反弹。” 不过分析师表