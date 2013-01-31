中国热股: 有色板块逆势上扬,受美联储保持刺激措施政策声明激励

路透北京1月31日 - 随着隔夜美联储公布第四季经济数据意外萎缩,并发布政策声明称将保持刺激措施,今日中国股市有色金属板块逆势上扬.分析人士称,虽然该板块碰到催化剂整体走高,但预计这种涨势将难以延续.

"从数据情况看中国经济呈现明显复苏状况,部分机构认为未来可以继续得到数据支撑,因而将部分资金配置在有色板块中.同时,隔夜美国公布GDP负增长,预计未来美联储会依然维持宽松的货币政策,这推升了以贵金属为代表的金属价格回升."中邮证券分析师程毅分析称.

不过,他也指出,有色金属板块这种涨势很难延续,仅仅通过数量化货币的支持,将很难出现估值重估的过程,更多只是估值修复.

本地时间10:31,有色板块平均涨幅达逾2%,其中江西铜业 大涨5.02%,报26.58元;同期,大盘沪综指 则高开低走,小幅下跌0.39%.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三宣布保持每月850亿美元的债券购买刺激计划不变,并称经济成长已陷入停滞,但表示经济回落可能只是暂时现象.