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货币新闻 | 2013年 1月 31日 星期四 16:46 BJT

香港数据: 12月零售销售货值按年升8.8%,2012年全年升9.8%

路透香港1月31日 - 香港政府周四公布,2012年12月零售业总销售值按年增长8.8%,销货数量升8.1%;上月则分别为增长9.4%与升8.1%.政府发言人表示,劳工市场平稳令消费意欲向好,且访港旅游业畅旺,带动零售销售持续按年增长.

政府同时公布,2012年全年的零售业总销货价值为4,454亿港元,按年升9.8%;全年总销货数量较前一年增长7.2%.

政府发言人表示,近期经济气氛改善,加上访港旅客人数持续增长,在短期内应继续为零售业务的表现带来支持.

香港旅游发展局此前公布,2012年全年访港旅客按年上升16%,至4,861.5万人次;其中内地旅客增幅达24.2%,占整体旅客约72%.

下表为香港近期的零售销售活动状况(单位:%):

销售值按年% 销售量按年% 2012年12月 +8.8 +8.1

11月 +9.4^ +8.1

10月 +3.9 +3.6

9月 +9.4 +8.5

8月 +4.6 +3.2

7月 +3.9 +1.4

6月 +11.0 +8.5

5月 +8.7 +5.7

4月 +11.4 +7.6

3月 +17.1 +13.2

2月 +15.6 +10.1

1月 +14.9 +9.1 2011年12月 +23.5 +17.1

注: * 初步数据

^ 经修订 (完)

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