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货币新闻 | 2013年 1月 31日 星期四 17:11 BJT

香港数据: 2012年12月份M-3货币供应按年增加12.1%--金管局

路透香港1月31日 - 香港金融管理局(HKMA)周四公布2012年12月货币供应数据,其中M-3货币供应按年增加12.1%.具体变幅如下(单位为%):

12/2012 11/2012 12/2011 港元 M-3(按年) +12.1 +10.9 +4.6 港元 M-2(按年) +12.1 +11.0 +4.6 港元 M-1(按年) +15.9 +15.3 +8.8 港元 M-1(按年)* +15.8 +15.4 +8.8

有形贸易贷款额(按年计) +4.9 -1.8 +27.4 其它本地贷款额(按年计) +7.0 +3.9 +12.8 港元 M-3(按月) +1.9 +1.3 +0.8 港元 M-2(按月) +1.8 +1.3 +0.7 港元 M-1(按月) +3.2 +0.9 +2.6 港元 M-1(按月)* +2.1 +2.9 +2.9 (完) 注: * 经季节因素调整. (完) 浏览其他香港数据新闻,请点选 浏览香港金管局刊登于网页的声明,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 黄凯)

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