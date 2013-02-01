台湾人事: 央行总裁彭淮南续任总裁一职--消息人士

路透台北2月1日 - 台湾一位党政高层人士周五表示,现任央行总裁彭淮南将续任中央银行总裁一职.

彭淮南今年74岁,本届任期将于2月25日届满.他将接任第四届的总裁任期.

彭淮南系于在前总裁许远东于1998年华航飞机失事后,临危接下央行总裁一职,15年期间历经李登辉、陈水扁以及马英九三任总统.

台湾央行总裁为五年一任,由总统派令,不受总统四年任期或政党轮替的影响.

彭淮南不只在民间声望极佳,国际金融机构Global Finance也连续八年给予他"A"级央行总裁的肯定,2009年他亦获The Banker1赞誉他为亚洲区最佳央行总裁.(完)