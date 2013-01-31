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债券 | 2013年 1月 31日 星期四 11:52 BJT

路透基点: 东莞市水务投资集团46亿元人民币贷款完成签约--RLPC

路透香港1月31日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士指出,东莞市水务投资集团公司46亿元人民币(7.39亿美元)15年期定期贷款周三完成签约.贷款将用于一个污水处理项目.

中国工商银行东莞分行任牵头行,承贷20亿元人民币.中国建设银行为共同主办行,承贷12亿元人民币.

中国农业银行东莞分行、中国银行东莞分行、东莞银行、东莞农村商业银行为参贷行.农行承贷5亿元人民币,其他三家银行各承贷3亿元人民币.

一如先前报告,贷款利率为中国人民银行基准利率的100%,每半年偿还一次.贷款以水费收费权为质押.

根据当地媒体报导,东莞市水务投资集团成立于2012年3月,统筹东莞全市水资源、水环境、水安全等水务项目的投融资、建设、运营及开发.(完) (编译 蔡美珍; 审校 白云)

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