路透基点: 东莞市水务投资集团46亿元人民币贷款完成签约--RLPC

英国利率：央行委员麦卡弗蒂强调经济前景疲弱，不赞成提早升息
路透伦敦3月28日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂周二强调了疲弱的经济前景，并指他不清楚是否会在央行5月举行的下次政策会议上投票赞成升息。
路透香港1月31日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士指出,东莞市水务投资集团公司46亿元人民币(7.39亿美元)15年期定期贷款周三完成签约.贷款将用于一个污水处理项目.
中国工商银行东莞分行任牵头行,承贷20亿元人民币.中国建设银行为共同主办行,承贷12亿元人民币.
中国农业银行东莞分行、中国银行东莞分行、东莞银行、东莞农村商业银行为参贷行.农行承贷5亿元人民币,其他三家银行各承贷3亿元人民币.
一如先前报告,贷款利率为中国人民银行基准利率的100%,每半年偿还一次.贷款以水费收费权为质押.
根据当地媒体报导,东莞市水务投资集团成立于2012年3月,统筹东莞全市水资源、水环境、水安全等水务项目的投融资、建设、运营及开发.(完) (编译 蔡美珍; 审校 白云)
路透伦敦3月28日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂周二强调了疲弱的经济前景，并指他不清楚是否会在央行5月举行的下次政策会议上投票赞成升息。
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路透纽约3月28日 - 美国公债收益率周二上涨，交易量低于平均水平，跟随美股跳涨走势，此前美国消费者信心指数急升至16年高位。