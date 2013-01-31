路透基点: 东莞市水务投资集团46亿元人民币贷款完成签约--RLPC

英国利率：央行委员麦卡弗蒂强调经济前景疲弱，不赞成提早升息

路透伦敦3月28日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂周二强调了疲弱的经济前景，并指他不清楚是否会在央行5月举行的下次政策会议上投票赞成升息。