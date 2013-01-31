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市场报道 | 2013年 1月 31日 星期四 12:12 BJT

标题新闻: 英国监管当局将审查养老年金市场,耗时或长达12个月,将审查年金产品定价和营销的公正性--独立报

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

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