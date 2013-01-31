日本经济: 央行在必要时将进一步放宽货币政策--副总裁山口广秀

* 日本央行准备采取果断的政策行动--山口广秀

* 日本经济将在年中恢复复苏态势

* 日本不应错失打击通缩的良机

路透日本长崎1月31日 - 日本央行副总裁山口广秀表示,日本央行在必要时可能进一步放宽货币政策;此为央行决策官员迄今所释出最强烈的讯息,即该行可能推出更多刺激措施,以达成2%的新通胀目标.

山口广秀指出,决策官员不应错失打击通缩的"机会窗口",因为在海外经济如预期成长的推助下,日本经济正迈向温和复苏.

"日本央行在必要时可能进一步宽松货币政策,并密切观察经济形势及物价发展状况,"他周四在长崎对企业界领袖演说时表示.

"我们准备采取果断的政策因应措施,"身为日央行两名副总裁之一的山口广秀指出.

山口广秀对全球经济作出正面的评估,指称中美经济有些光明的迹象,可望扶助日本经济在今年年中左右恢复温和复苏.

他指出,倘若经济如预期般回升,则消费者物价指数(CPI)在2015年3月止的年度可望攀抵1%,而这为决策官员提供了继续终结通缩的良机.

山口广秀表示,承诺无限量购买资产,彰显日本央行继续维持超宽松货币政策的决心,意味着该行进一步放宽政策的措施,将透过扩大购买资产的形式进行.