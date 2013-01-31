《国际主要央行公开市场操作一览》--1月31日

路透上海1月31日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4),替代将到期的"卖短买长"方案,FE D承诺每月将购买450亿美元公债,并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的 计划.欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性;日本央行最新作出无限量购买资产的 承诺;台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金. **美国** 以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作: 操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间 ----------------------------------------------------------------- 1/29 买入公债 33.57 02/15/2020 - 11/15/2022 1/28 买入公债 15.64 02/15/2036 - 11/15/2042 1/25 买入公债 37.08 10/31/2018 - 12/31/2019 1/24 买入公债 33.57 02/15/2020 - 11/15/2022 此外,为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性,美联储按月度公布该类债券的操作情况.具体包括滚动 操作和9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况. 其中,在2013年1月14日-2013年2月12日期间,FED计划在滚动操作中,购买约340亿美元的机构债和机构抵押 支持证券. 美国联邦储备理事会(美联储,FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平,直到美国失业率降至6.5%,同时 还推出新一轮购债计划来刺激经济. 欲浏览MBS操作详情,请点选(here) 《本周主要新闻》 --美国联邦储备理事会(美联储, FED)保持每月850亿每月的债券购买刺激计划不变,并称经济成长已陷入 停滞,但表示经济回落可能只是暂时现象.美联储称就业市场持续温和复苏改善步伐,并重申承诺购买债券,直到 就业前景明显好转. 美联储还表示,家庭支出和企业固定投资增加,楼市显示进一步改善.尽管全球金融市场压力已有所减轻, 但美联储继续认为经济前景有下滑风险. 联储宣布维持利率在0-0.25%区间不变,并重申只要失业率高于6.5%,一至两年预估通胀不超过2.5%,较长 期通胀预期良好受控,美联储就将维持联邦基金利率在0-0.25%区间. **欧洲** 欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下: 操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率 -------------------------------------------------------------- 1/30 七天期反向交易 10亿美元 0.63%(固定利率) 1/30 84天期反向交易 3.02亿美元 0.63%(固定利率) 1/30 84天期反向交易 37.13 -- 1/29 七天期反向交易 1,241.49 0.75%(固定利率) 1/29 七天期定期存款 -2,085.00 0.04% 《本周主要新闻》 --欧洲央行总裁德拉吉表示,欧洲央行预期欧元区经济今年稍晚将复苏,他并称,金融市场改善情况尚未传 导至一般经济."我们预期今年下半年经济将复苏,"德拉吉在达沃斯世界经济论坛指出."所有指标都指向金融情 况大幅改善." --欧洲央行执委亚斯穆森(Joerg Asmussen)呼吁通过国际合作,共同面对有关当前各国货币竞相贬值的辩 论,并称央行并非解决结构性问题的机构.各国央行官员和政界人士已就货币竞相贬值的风险发出警告.亚斯穆 森表示,该事宜最好在国际合作的背景下解决. **日本** 以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况: 日本央行活期账户余额(10亿日圆) ------------------------------------------- 周三 42,210 上周三 40,030 ------------------------------------------- 当期变化 +2,180 金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在 央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况. 日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此 外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断. 《本周主要新闻》 --日本央行12月会议记录显示,央行审议委员石田浩二在此次会上建议,将央行固定利率市场操作及其它贷 款计划的利率由0.1%下调至0.03%.石田浩二还建议央行取消向金融机构支付超额准备金利息.上述提议被8-1的 投票结果否决. 但这些提议同时表明,日本央行进一步放宽政策的可能举措. --日本央行总裁白川方明表示,日本央行采取强有力的货币宽松举措,将对抗通缩视为其最大的任务.白川 方明称日本央行已经明确今明两年的政策立场,并称日央行将基于自己的判断和职责来拟定政策. **台湾** 台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,91天期存单利率持稳于0.93%. 《本周主要新闻》 --台湾央行周三公布,当日共发行119亿台币存单,若相较存单到期金额117亿,存单发行余额增2亿. --台湾央行周二公布,当日共发行75亿台币存单,若相较存单到期金额53亿,存单发行余额增22亿. --台湾央行周一公布,当日共发行2,769.15亿台币存单,若相较存单到期金额3,066.45亿,存单发行余额减2 97.3亿. (完) (整理 边竞; 审校 曹巍浩)