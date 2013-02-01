《中国债券市场每日交易备忘》--2月1日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) ============================================================================= 一、新债招标: 中国天瑞集团水泥公司6亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),广发银行主承 上海张江集团6亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),工商银行和交通银行主承 重庆高速2亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),工商银行和兴业银行主承 昆明自来水集团8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),民生银行主承 沈阳市中小企业0.77亿元两年期集合票据簿记建档(债项评级AAA),建行主承 湖北襄阳高新区中小企业2.27亿元三年期集优票据簿记建档(债项评级AAA),中信银行主承 福建宁德中小企业1亿元三年期集优票据簿记建档(债项评级AAA),兴业银行主承 ============================================================================= 二、新债上市: 中船集团50亿元九个月期超短融011351001,票面利率4.00% 招商局集团22亿元六个月期超短融011313001,票面利率3.98% 万向钱潮 15亿元九个月期短融041361007,票面利率4.57% 太原重工 10亿元一年期短融041355003,票面利率4.77% 安徽国祯环保1亿元一年期短融041360007,票面利率6.80% 成都城建投资管理集团20亿元七年期固息债1380013,票面利率6.18% 海南发展控股25亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1380032,票面利率5.50% 天津港 5亿元五年期中票(第一期)1382046,票面利率4.98% 天津港 5亿元五年期中票(第二期)1382047,票面利率4.98% ============================================================================= 三、缴款: 国家开发银行40亿元一年期浮息债(三个月shibor基准)130210,基本利差-50bp 国开行60亿元三年期浮息债(三个月shibor基准)130211,基本利差-1bp 国开行60亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)130212,基本利差19bp 国开行40亿元七年期浮息债(三个月shibor基准)130213,基本利差38bp 农业发展银行200亿元五年期固息债130401,票面利率3.95% 沧州建投12亿元七年期固息债1380028,票面利率6.72% 泰安市泰山投资公司18亿元七年期固息债1380034,票面利率6.76% 大连长兴岛开发建设18亿元七年期固息债1380037,票面利率6.60% 福建南平高速15亿元七年期固息债1380039,票面利率6.69% 无锡锡东新城建设15亿元七年期固息债1380041,票面利率6.65% 南充发展投资控股20亿元七年期固息债1380042,票面利率6.69% 济宁高新城建投资12亿元七年期固息债1380044,票面利率6.60% 山西煤炭运销集团25亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1380045,票面利率5.25% 蓬莱市蓬莱阁旅游8亿元八年期固息债1380051,票面利率6.80% 南方工业集团35亿元九个月期超短期融资券 中国南车 20亿元三个月期超短融 北京基础设施投资公司20亿元一年期短融 华映科技 2.5亿元一年期短融 南京城投控股集团10亿元五年期中票 内蒙古阜丰生物科技6亿元三年期中票 辽宁成大 7亿元三年期中票 成都文化旅游发展集团3亿元五年期中票 ============================================================================= 四、还本付息: 北京朝阳国资10亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080014付息,票面利率3.91% 北京朝阳国资15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080015付息,票面利率4.53% 北京顺义国资15亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债1080016付息,票面利率3.91% 北京顺义国资10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080017付息,票面利率4.53% 青岛前湾集装箱公司11亿元三年期中票1182019付息,票面利率5.07% 国开行200亿元七年期固息债120202付息,票面利率3.83% ============================================================================= 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证券业协会相关人士周四向路透表示,证监会已批准并授权协会管理的"中证资本市场发展监测中心 有限公司"近日将成立,意在打造以私募金融产品为主的交易市场.该消息此前被市场误读为中国证券业协会正 在筹备机构间债券市场,通过券商发债后可到机构间市场进行挂牌交易. --路透最新月度调查显示,中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比为85.8%,较上月的81.9%再度明 显上涨,并创下27个月新高.近期A股股指持续强劲反弹且经济复苏趋势日渐明朗后,市场人气高涨,基金经理继 续调高短期股票持仓比例. 国家统计局和物流与采购联合会2/1公布中国1月官方制造业PMI 汇丰公布1月汇丰中国制造业PMI终值 国家统计局和物流与采购联合会2/3公布1月官方非制造业PMI 汇丰2/5公布1月汇丰中国服务业PMI 国家统计局2/8公布1月工业品价格指数(PPI) (去年12月为-1.9%) 居民消费价格指数(CPI) (去年12月为2.5%) 中国海关2/8公布1月进出口贸易数据 国家统计局2/22公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ============================================================================ 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 李宏薇/曹巍浩; 审校 丁淑琴/刘昕)