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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 09:23 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--2月1日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 
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一、新债招标:
    
中国天瑞集团水泥公司6亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),广发银行主承
上海张江集团6亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),工商银行和交通银行主承
重庆高速2亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),工商银行和兴业银行主承
昆明自来水集团8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),民生银行主承
沈阳市中小企业0.77亿元两年期集合票据簿记建档(债项评级AAA),建行主承
湖北襄阳高新区中小企业2.27亿元三年期集优票据簿记建档(债项评级AAA),中信银行主承
福建宁德中小企业1亿元三年期集优票据簿记建档(债项评级AAA),兴业银行主承
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二、新债上市: 

中船集团50亿元九个月期超短融011351001,票面利率4.00%        
招商局集团22亿元六个月期超短融011313001,票面利率3.98%   
万向钱潮 15亿元九个月期短融041361007,票面利率4.57%
太原重工 10亿元一年期短融041355003,票面利率4.77%
安徽国祯环保1亿元一年期短融041360007,票面利率6.80%
成都城建投资管理集团20亿元七年期固息债1380013,票面利率6.18%
海南发展控股25亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1380032,票面利率5.50%        
天津港 5亿元五年期中票(第一期)1382046,票面利率4.98%
天津港 5亿元五年期中票(第二期)1382047,票面利率4.98%        
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三、缴款:
     
国家开发银行40亿元一年期浮息债(三个月shibor基准)130210,基本利差-50bp
国开行60亿元三年期浮息债(三个月shibor基准)130211,基本利差-1bp
国开行60亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)130212,基本利差19bp
国开行40亿元七年期浮息债(三个月shibor基准)130213,基本利差38bp
农业发展银行200亿元五年期固息债130401,票面利率3.95%
沧州建投12亿元七年期固息债1380028,票面利率6.72%
泰安市泰山投资公司18亿元七年期固息债1380034,票面利率6.76%
大连长兴岛开发建设18亿元七年期固息债1380037,票面利率6.60%
福建南平高速15亿元七年期固息债1380039,票面利率6.69%
无锡锡东新城建设15亿元七年期固息债1380041,票面利率6.65%
南充发展投资控股20亿元七年期固息债1380042,票面利率6.69%
济宁高新城建投资12亿元七年期固息债1380044,票面利率6.60%
山西煤炭运销集团25亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1380045,票面利率5.25%
蓬莱市蓬莱阁旅游8亿元八年期固息债1380051,票面利率6.80%
南方工业集团35亿元九个月期超短期融资券
中国南车  20亿元三个月期超短融
北京基础设施投资公司20亿元一年期短融
华映科技 2.5亿元一年期短融
南京城投控股集团10亿元五年期中票
内蒙古阜丰生物科技6亿元三年期中票
辽宁成大 7亿元三年期中票
成都文化旅游发展集团3亿元五年期中票
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四、还本付息:    

北京朝阳国资10亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080014付息,票面利率3.91%
北京朝阳国资15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080015付息,票面利率4.53%
北京顺义国资15亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债1080016付息,票面利率3.91%
北京顺义国资10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080017付息,票面利率4.53%
青岛前湾集装箱公司11亿元三年期中票1182019付息,票面利率5.07%
国开行200亿元七年期固息债120202付息,票面利率3.83%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
    
    --中国证券业协会相关人士周四向路透表示,证监会已批准并授权协会管理的"中证资本市场发展监测中心
有限公司"近日将成立,意在打造以私募金融产品为主的交易市场.该消息此前被市场误读为中国证券业协会正
在筹备机构间债券市场,通过券商发债后可到机构间市场进行挂牌交易. 
    
    --路透最新月度调查显示,中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比为85.8%,较上月的81.9%再度明
显上涨,并创下27个月新高.近期A股股指持续强劲反弹且经济复苏趋势日渐明朗后,市场人气高涨,基金经理继
续调高短期股票持仓比例. 
    
    国家统计局和物流与采购联合会2/1公布中国1月官方制造业PMI
                     汇丰公布1月汇丰中国制造业PMI终值
    国家统计局和物流与采购联合会2/3公布1月官方非制造业PMI
    汇丰2/5公布1月汇丰中国服务业PMI
    国家统计局2/8公布1月工业品价格指数(PPI)       (去年12月为-1.9%)
                    居民消费价格指数(CPI)         (去年12月为2.5%)
    中国海关2/8公布1月进出口贸易数据
    国家统计局2/22公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告
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   注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

 (整理 李宏薇/曹巍浩; 审校 丁淑琴/刘昕)
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