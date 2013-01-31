中国信用债评级: 中诚信下调凯迪电力评级展望至负面,但维持AA主体评级

* 发行主体: 武汉凯迪电力股份有限公司

* 发行量及品种: 12亿元七年期中期票据(11凯迪MTN1

* 评级公司: 中诚信国际信用评级有限责任公司

* 评级调整情况:主体评级展望由稳定调整为负面

* 维持主体评级及相关债券债项评级

路透北京1月31日 - 中国中诚信国际信用评级有限责任公司日前发布报告,将武汉凯迪电力股份有限公司 主体评级展望由稳定调整为负面,因其盈利能力下降,偿债能力弱化;不过,当前仍维持其主体信用等级AA和11凯迪MTN1债项信用等级AA.

中诚信国际分析表示,凯迪电力2012年以来在建生物质电厂项目进展依然缓慢,已建成生物质电厂发电上网受限,盈利能力下降、现金流水平下滑、流动性风险上升、偿债能力弱化.

凯迪电力主要业务为原煤销售、脱硫及电建承包项目、生物质发电和环保发电,其中生物质发电是公司目前业务结构调整重点和未来战略发展方向.

中诚信国际公告中提供数据显示,生物质电厂,凯迪电力2011年计划投产14家,结果仅投产一家;2012年计划投产11家,也只完成了三家.此外,已投产生物质电厂中不少尚未正式并网发电,并网发电的上网电量也大幅下滑.

公告数据并显示,2012年前三季度,凯迪电力营业收入同比减少16.26%,毛利率同比降低2.81%;资产负债率则达到71.89%,较年初上升约3个百分点,偿债指标进一步恶化.