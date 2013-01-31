《综述》台湾经济进入缓步复苏轨道,需政策改善仰赖外需现况

* 去年第四季经济成长3.42%步入复苏

* 发达国家低成长恐损及台湾外需

* 政策方向或可考虑减低冲击

* 货币政策上半年暂且不变

记者 高洁如

路透台北1月31日 - 台湾去年第四季经济成长率概估值3.42%创下五个季度以来新高,官方并上调今年全年预估,表明景气步入复苏轨道.只不过专家直言,欧美等发达国家纷纷陷入低成长窘境,对高度仰赖外需的台湾相对不利,亟需政策改善.

近期日圆大幅贬值,带动新兴市场货币进入新一轮回贬.分析师认为,今年台湾经济缓步复苏,央行的货币政策在上半年尚看不到调整的可能.此外,近年国际景气荣枯变化快速,台湾产业的发展也面临国际大厂强烈竞争,产业竞争力的强弱更和出口表现挂钩.

"全球央行都在印钞票,纷纷祭出量化宽松,欧洲、美国等等先进国家的经济体陷入经济长期低迷、日本化的情况,这对未来台湾的外需相对不利."元大宝华综合经济研究院院长梁国源说.

他进一步表示,今年的外需情况是趋稳的,而内需今年若能跟上,则台湾今年的经济成长率有望接近4%.但政府的政策上,梁国源建议,台湾实在需要减低长久以来对外需的依赖度,例如政策应该多考虑如何能够提高台湾的投资以及消费.

台湾的民间消费金额占国内生产总值比重虽达六成,但每年的经济成长率贡献度仍偏低,七成以上的经济成长多仍由出口提振.

凯基投顾分析师蔡耀德则认为,美国和欧洲低成长的情况台湾无力改善,但台湾可以锁定东协等新兴市场成长率高的地区,可以补先进国家需求的不足.

此外,他并指出,亚洲各国之间一直密切进行的经贸谈判,有助于降低彼此间的经贸障碍.但台湾近年与中国大陆的ECFA(两岸经济合作协议)进行进度有拖慢的迹象,这对台湾出口不利,长期下来也不利其发展.

尽管今日公布数据优于预期,但因今年实体经济成长仍具不确定性,台湾金融市场反应平淡,股市加权指数 仅在平盘附近波动.

以下为主计总处周四公布的相关数据:

*2012年第四季经济成长率年增3.42%(路透调查为预估成长3.10%)

*2012年第四季经济成长率经季调对上季成长1.47%(SAQR)

以下为官方预估值:

*2013年GDP按年成长3.53%(先前估为成长3.15%)

*2013年CPI按年成长1.31%(先前估为成长1.27%)

*2013年出口年增6.07%,进口年增6.95%

欲浏览台湾GDP及外销订单图表,请点选(link.reuters.com/waq55s)

**货币政策上半年尚未看到调整可能**

尽管台湾官方上修了今年的经济成长预估,但全球复苏的力道仍然疲弱.分析师认为,至少至今年上半年为止,台湾央行的货币政策都还看不到调整的可能.

主计总处认为,美国财政悬崖和欧债的情势仍未达最后的解决,仍然是今年国际景气复苏的变数,此外,日本新提出的经济对策方案,以及后续对日圆走势的影响,也是变数之一.

永丰银行经济分析师陈鸿书表示,到第四季之前,都不预期台湾央行会对货币政策有所调整,整个经济情势还没有好到可以升息;此外,如果中国开始规范过热的房地产并进行改革,今年下半年的不确定因素就会较多.

"今年上半年进入低基期的周期,预估第三季以前都会不错,加以第四季旺季,所以全年GDP还有上修的可能.至于货币政策要到第三季才有改变机会,会朝升息的方向考虑."元大投顾总经策略师王诚宏说.

台湾央行在去年第四季利率决策会议中,一如预期地维持利率不变.已是第六度维持重贴率在1.875%.央行总裁彭淮南当时在记者会上表示,"景气是上来了,但上来的斜率不大."

国际景气方面,美国甫公布去年第四季GDP(国内生产总值)意外萎缩0.1%,但预计只是暂时现象; 亚洲经济体方面,日本近期则是公布12月工业生产较上月增长2.5%,增速创2011年6月以来最快.

**产业起落变化剧烈**

主计总处高志祥科长在记者会上表示,虽然环球透视机构近期略微下修了全球经济成长率,但台湾官方对今年台湾的经济成长率却是略微上修,主要是上修了今年的出口至年增6.07%所致.此外,也有几个产业面的有利趋势.

"我们观察到,全球经济成长和台湾的出口表现有点脱钩的情况,"他进一步表示,台湾的产业变化在全球化的竞争环境之下,起落很大,这些起落很难由全球经济成长来反映,比如去年三星 、苹果 等大厂牌热销都挤压到台湾业者的市占率.

此外,台湾的经济成长率预估调整多是跟着环球透视机构,但近年手机产业、面板产业的表现起落很大,对台湾经济成长的影响却更剧烈.

高志祥进一步解释,例如台湾的半导体大厂--台积电 在近期行动晶片的产品有很强的竞争力,主要还是过去几年它大量资本投入高阶制程,因此竞争力趋强.

而面板产业方面,近年则因大陆起而竞争,以及有多家国际级的公司竞争,令面板厂先前业绩表现不好.但近期又因大尺寸的应用以及触控等新兴应用让产业走势明显回温;还有手机产业,过去两年来业绩大幅起落,但近期相关公司的业绩明显止稳,这些转变都对出口有正面的帮助.

蔡耀德则认为,政府近期除了提振出口之外,也有扶植新兴产业--例如生技产业的动作,这也不失为提振台湾产业竞争力的一个妙方.(完)